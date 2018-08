Bundeskanzlerin Angela Merkel will derzeit nicht über deutsche Hilfen für die Währungskrise in der Türkei diskutieren. Die CDU-Vorsitzende habe in den Parteigremiensitzungen klargemacht, "dass sie keine Notwendigkeit sieht, zur Zeit über besondere deutsche Hilfe für die Türkei nachzudenken", sagte die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Zuvor hatten sich bereits einige Unionspolitiker gegen eine Unterstützung ausgesprochen.



SPD-Chefin Andrea Nahles hatte solche Hilfen am Wochenende ins Gespräch gebracht, um die Lage in der Türkei zu stabilisieren. Regierungssprecher Steffen Seibert bekräftigte "das deutsche Interesse an einer wirtschaftlichen Stabilität der Türkei". Er verwies darauf, dass Merkel in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in der vergangenen Woche vereinbart hatte, dass es noch vor Erdoğans Deutschlandbesuch Kontakte zwischen den Ministerien für Finanzen und Wirtschaft beider Länder geben solle.

Recep Tayyip Erdoğan - »Türkei hat Macht und Fähigkeit, die Krise zu überwinden« Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Währungskrise als Angriff auf die Wirtschaft bezeichnet. SPD-Chefin Andrea Nahles erwägt derweil Finanzhilfen. © Foto: Presidency Press Service via AP/dpa

Türkei schließt IWF-Hilfe bisher aus

Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums sollen die türkischen Minister für Finanzen, Handel und Verkehr am 21. September nach Deutschland kommen. Erdoğan besucht die Bundesrepublik am 28. und 29. September. Scholz telefonierte demnach am vergangenen Donnerstag mit seinem türkischen Kollegen, Erdoğans Schwiegersohn Berat Albayrak.

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums antwortete auf die Frage nach möglichen Hilfen für die Türkei, es sei "zu früh", um konkrete Instrumente zu nennen. Dies sei auch noch nicht Gegenstand der Gespräche. Es gebe aber "eine breite Palette" von Möglichkeiten, um Außenwirtschaft und Handel zu fördern.

Zu möglichen Finanzhilfen durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) für die Türkei sagte Regierungssprecher Seibert, es sei Sache eines jeden Staates, ob er einen Antrag auf Hilfen stelle. Die Führung in Ankara schließt einen Hilfsantrag beim IWF bislang aus.