Die Türkei steckt nach dem Absturz der Lira in einer schweren Wirtschaftskrise. SPD-Chefin Andrea Nahles hat Finanzhilfen ins Spiel gebracht und dafür viel Kritik erhalten. Auch eine Mehrheit der Deutschen lehnt eine finanzielle Unterstützung ab. Ein Gespräch dazu mit dem Wirtschaftswissenschaftler Alexander Kriwoluzky, Abteilungsleiter Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und Professor an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

ZEIT ONLINE: Herr Kriwoluzky, derzeit wird viel über mögliche Finanzhilfen für die Türkei diskutiert. Ist die Lage wirklich so dramatisch?

Alexander Kriwoluzky: Ja. Die Türkei benötigt dringend Hilfen, sonst wird die wirtschaftliche Krise noch schlimmer. Türkische Unternehmen, Haushalte und der Staat müssen Kredite in Höhe von rund 230 Milliarden Dollar bedienen. Weil die Lira so stark an Wert verloren hat, sind viele Unternehmen dazu nicht mehr in der Lage. Sie müssen schlimmstenfalls Konkurs anmelden.

ZEIT ONLINE: Das betrifft in erster Linie Firmen, die sich Geld im Ausland geliehen haben?

Kriwoluzky: Und auch solche, die Geschäfte gemacht haben mit Unternehmen, die jetzt womöglich pleitegehen. Ihnen brechen Aufträge weg oder Rechnungen werden nicht bezahlt. Schließlich wirkt sich das auf den Bankensektor aus: Wenn viele Firmen und Haushalte Kredite nicht zurückbezahlen, geht den Banken das Geld aus. Die Folgen sind schwer abzuschätzen, aber sie werden wahrscheinlich schlimmer als die Wirtschaftskrisen in der Türkei 2002 und 2008.

ZEIT ONLINE: Wie kann die Türkei gegensteuern?

Kriwoluzky: Die türkische Regierung benötigt dringend ausländische Kredite in Euro oder Dollar. Langfristig muss die Türkei außerdem das grundlegende Problem lösen, dass die Zentralbank nicht unabhängig von der Regierung ist.

ZEIT ONLINE: Was kann die Türkei selbst machen? Die Zinsen weiter anheben?

Kriwoluzky: Ein höherer Leitzins wirkt kurzfristig negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung, weil dadurch weniger Kredite vergeben werden und die Zahl der Aufträge zurückgeht. Langfristig hilft ein höherer Leitzins gegen die Inflation, aber kurzfristig verschärft er die Situation.

© DIW Berlin/Florian Schuh

Alexander Kriwoluzky ist Abteilungsleiter Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Der Ökonom lehrt als Professor an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und forscht vor allem zur Geldpolitik.

ZEIT ONLINE: Warum hat Deutschland ein Interesse daran, der Türkei in der Wirtschaftskrise zu helfen?

Kriwoluzky: Wenn die türkische Regierung die Hilfen nicht von uns bekommt, wird sie sich andere Partner suchen. Da kommen Russland, Iran und China infrage. Russland hat alleine wahrscheinlich nicht genug Geld. Auch die 15 Milliarden Dollar, die Katar gerade gegeben hat, helfen der Türkei wahrscheinlich nur über die nächsten Wochen. Es geht um so viel Geld, nämlich hohe zweistellige Milliardenbeträge, dass die genannten Staaten das nicht ohne Auflagen beziehungsweise Gegenleistung vergeben werden. Sie könnten fordern, dass die Türkei aus dem westlichen Militärbündnis Nato austritt. Und weil der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan an der Macht bleiben will, wird er im Zweifel die Nato-Mitgliedschaft riskieren. Wollen die westlichen Staaten diesen Schritt verhindern, werden sie der Türkei helfen müssen.