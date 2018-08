Angesichts der stark steigenden Mieten und der Debatte um fehlenden bezahlbaren Wohnraum gehen Großstädte zunehmend gegen die Zweckentfremdung von Wohnungen als Ferienwohnungen vor. Die Stadt München verlangt von Internetanbietern wie Airbnb eine umfassende Auskunft über Wohnungen, die als Ganzes und mehr als acht Wochen lang auf den Plattformen zur Vermietung an Feriengäste angeboten werden. Kommen die Anbieter der Forderung nicht nach, werde ein Zwangsgeld von 300.000 Euro fällig, sagte Sozialreferentin Dorothee Schiwy.

"Wir haben Airbnb mehrfach gebeten, Lösungen zu entwickeln, damit illegale Zweckentfremdungen nicht unterstützt werden, und dazu auch konkrete Vorschläge gemacht", sagte Schiwy. "Passiert ist nichts." Deshalb fordert das Sozialreferat der Stadt die Daten nun per Bescheid ein. "Wir haben deshalb insgesamt sechs Portale angeschrieben und aufgefordert, uns die entsprechenden Daten zur Verfügung zu stellen. Airbnb ist allerdings mit großem Abstand der Marktführer auf diesem Gebiet", sagte Schiwy.

Der Grund für das Vorgehen: Laut dem Sozialreferat ist es für die Stadt ziemlich aufwändig und teuer, den Nachweis für die Zweckentfremdung einer Wohnung zu erbringen. In der Regel werde bei den Inseraten auf den Vermittlungsplattformen nur eine ungefähre Lage der Wohnung angezeigt und fast alle Gastgeber gäben nur einen Vornamen oder zunehmend einen Decknamen an. Zudem sei auf der Plattform nicht öffentlich einsehbar, wie oft eine Wohnung tatsächlich gebucht wurde.

Mehr als 850.000 Euro Bußgeld verhängt

Nach Angaben des Sozialreferats werden in München immer mehr Wohnungen für Feriengäste über Internetportale angeboten. Um Zweckentfremdungen zu bekämpfen, setzt die Behörde ein Sonderermittlungsteam ein. Mit Erfolg, so Schiwy: "2017 konnten dem Münchner Wohnungsmarkt wieder 298 Wohnungen zugeführt werden. Es wurden 92 Gerichtsverfahren erfolgreich abgeschlossen und Bußgeldbescheide in Höhe von 851.110 Euro erlassen." 2017 wurden dazu 21.000 Wohnungen untersucht.

Die Stadt München fordert von Bayern zudem schärfere gesetzlichen Regelungen, um besser gegen Zweckentfremdungen vorgehen zu können. So verlangt die Stadt eine Registrierungspflicht aller Wohnungen, die (auch teilweise) für eine Fremdenbeherbergung angeboten werden, eine Genehmigungspflicht für eine solche Nutzung sowie eine Verpflichtung, dass solche Ferienwohnungen nur unter dem richtigen vollständigen Namen des Anbieters inseriert werden dürfen.

München ist kein Einzelfall. Städte wie Berlin beklagten schon vor Jahren die massenweise Umwidmung von Wohnungen in Ferienunterkünfte. In Berlin gilt seit 1. Mai eine neue Regelung: Wer eine ganze Wohnung zum Beispiel über Airbnb als Ferienwohnung vermieten will, muss sich vorher registrieren und braucht eine kostenpflichtige Genehmigung durch das Bezirksamt. Seit 1. August droht nun auch eine Strafe von bis zu 500.000 Euro, wenn man die Registrierung unterlässt. Grundsätzlich dürfen Privatleute in Berlin eine Zweitwohnung an bis zu 90 Tagen im Jahr vermieten, wenn sie keine Hauptwohnung oder weitere Nebenwohnungen in der Hauptstadt haben.