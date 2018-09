Wohngipfel - Bundesregierung stellt Ergebnisse zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus vor Der Bund investiert fünf Millionen Euro in den sozialen Wohnungsbau. Mindestens 100.000 neue Sozialwohnungen sollen entstehen, auch das Wohngeld soll 2020 erhöht werden. © Foto: Michael Kappeler/dpa

Zur Linderung der Wohnungsnot in Städten und Ballungsgebieten will die Bundesregierung unter anderem das Wohngeld erhöhen und Bauland zur Verfügung stellen. Ziel der Regierung sind 1,5 Millionen neue Wohnungen in dieser Legislaturperiode, wie Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nach einem Treffen von Spitzenvertretern der Bau- und Immobilienbranche, Gewerkschaften und Regierungsvertretern im Kanzleramt ankündigte.



Scholz sagte, die Regierung wolle die Verfassung ändern, um den sozialen Wohnungsbau auch langfristig mit Bundesmitteln fördern zu können. Zudem wolle die Regierung dafür sorgen, dass in "Milieuschutzgebieten" die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen "nicht mehr so einfach" geschehen könne. Der Betrachtungszeitraum für den Mietspiegel soll laut Scholz von derzeit vier auf sechs Jahre verlängert werden. Dadurch würden die Vergleichsmieten – die Grundlage der Mietpreisbremse – langsamer steigen.

Im Einzelnen beschlossen wurde Folgendes:



Der Bund fördert den sozialen Wohnungsbau bis 2021 mit mehr als fünf Milliarden Euro, die den Ländern dafür zur Verfügung gestellt werden. 2020 und 2021 sollen es zwei Milliarden Euro sein und 2019 gut 1,5 Milliarden Euro. Bis 2021 sollen über 100.000 neue Sozialwohnungen gebaut werden.

Familien soll mit dem Baukindergeld von insgesamt 2,7 Milliarden Euro der Erwerb einer Wohnung oder eines Hauses erleichtert werden. Für ein Kind unter 18 Jahren gibt es jährlich einen Zuschuss von 1.200 Euro, der zehn Jahre ausgezahlt wird. Das ist bereits von der Koalition umgesetzt worden.

Der Bau von erschwinglichen Mietwohnungen soll durch Steuererleichterungen für Bauherren gefördert werden. Sie können die Aufwendungen über eine Sonderabschreibung besser von ihrer Steuerlast absetzen. Das gilt auch, wenn Gewerbeflächen umgewidmet werden, wie beim Ausbau von Dachgeschossen zu Mietwohnungen. Das Bundeskabinett hat die Regelung in dieser Woche beschlossen.

Kurz vor dem Wohngipfel verständigten sich die Teilnehmer auch darauf, dass das Wohngeld für ärmere Haushalte erhöht werden soll. Dies soll ab 2020 gelten. Zuletzt bezogen 600.000 Haushalte Wohngeld.

Ebenfalls vom Kabinett beschlossen ist die Verschärfung der sogenannten Mietpreisbremse unter anderem über weitergehende Auskunftspflichten des Vermieters. Die 2015 eingeführte Mietpreisbremse sieht vor, dass bei Neuvermietungen die ortsübliche Vergleichsmiete nicht um mehr als zehn Prozent überschritten werden darf. Vor allem in Ballungszentren soll damit der Mietpreisanstieg verlangsamt werden.

Geplant sind zudem Reformen der Vorschriften, um den Bau zu erleichtern, zu beschleunigen und auch billiger zu machen. Das soll auch die einfachere Bereitstellung von Bauland einschließen. Eine Expertenkommission soll Vorschläge erarbeiten. Technische Normen und Standards sollen mit Blick auf die Kosten überprüft werden.

Der Bund will eigene Grundstücke vergünstigt an die Kommunen für den Wohnungsbau abgeben. Bisher musste er im Interesse des Haushalts einen möglichst hohen Erlös für seine Flächen erzielen. Im Haushaltsgesetz 2018 wurden diese Regeln geändert.

Bau- und Innenminister Horst Seehofer (CSU) sprach von einem "ganz starken Signal" für die Wohnraumoffensive der Regierung. Bei den vereinbarten Maßnahmen handele es sich um "die größte Anstrengung je in dieser Breite, um mehr Wohnraum zu schaffen". Seehofer steht derzeit in der Kritik, weil er seinen bisher für Baufragen zuständigen Staatssekretär Gunther Adler in den einstweiligen Ruhestand versetzt hat. Er soll weichen, weil Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen in die Reihe der Beamteten Staatssekretäre aufrückt.