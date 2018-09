Mit rußverschmiertem Gesicht steht Armin Laschet in 1.200 Metern Tiefe, an seiner Seite einige Kumpel und sein Vater Heinz, der einst selbst Steiger war. "Mich erfüllt tiefe Wehmut, dass am 21. Dezember hier im Ruhrgebiet die letzte Schicht verfahren wird", sagt der CDU-Politiker im Schacht der letzten noch aktiven Steinkohlezeche Prosper-Haniel im Ruhrpott. Es scheint, als sei der NRW-Ministerpräsident an diesem Montagnachmittag von Grubenromantik überwältigt.



Während Laschet die Ära der Steinkohle beerdigt, ist die Polizei 120 Kilometer entfernt bereits seit Stunden dabei, mit schwerem Gerät die Räumung des Hambacher Walds fortzusetzen, um einem anderen höchst umstrittenen Energieträger eine Zukunft zu verschaffen: der Braunkohle. Den Auftrag zur Räumung hat die schwarz-gelbe Landesregierung ausgegeben. Aus Brandschutzgründen, wie es in der Verfügung heißt. Doch steht hinter dem gewaltigen Aufgebot an Polizisten, die seit Donnerstagvormittag den Wald umzingelt haben, nicht die plötzliche Sorge um die Sicherheit der Baumbewohner: Der Energiekonzern RWE beansprucht vielmehr sein Eigentum, um dort ab Oktober, wenn die Rodungssaison beginnt, weiter abzuholzen.



Laschet steht treu hinter dem Essener Energieriesen. Die Baumbesetzer hält er für kriminell, eine Vermittlung zwischen Konzern und Demonstranten lehnt er ab. Ohnehin habe der politische Gegner entschieden: "Alles, was derzeit abgebaggert wird, haben rot-grüne Regierungen in den letzten Jahren beschlossen", sagte Laschet noch im August. Beim Versuch, die Braunkohlegegner zu beschwichtigen, sagt er auch, im Jahr 2045 ende die letzte Genehmigung für Garzweiler. "Wenn wir uns anstrengen, können wir schneller sein als 2045 – und daran arbeiten wir."

Doch sieht es derzeit nicht danach aus, als wollten in Düsseldorf tatsächlich alle Vertreter ein schnelles Ende der Kohle. Erst am Wochenende sorgte dort ein Vorschlag von Ronald Pofalla für Unmut. Der einstige Kanzleramtschef von Angela Merkel, der heute für die Deutsche Bahn arbeitet und zugleich einer der vier Vorsitzenden der Braunkohlekommission ist, schlug vor, schon bis 2038 die letzten Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen. Eilig konterte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart, ebenfalls Kommissionsmitglied, den Vorstoß: Ein solches Szenario sei nicht vorstellbar, wichtige Grundlagen noch ungeklärt.

Kohleausstieg sogar bis 2030 zu bewältigen

Eine Studie, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) am Montag veröffentlichte, kommt indes zu dem Ergebnis, dass der Kohleausstieg sogar bis 2030 zu bewältigen ist. In dem Szenario, das das DIW im Forschungsverbund mit der TU Berlin, der Humboldt-Universität Berlin und der Hertie School of Governance errechnet hat, wird auch die Versorgungssicherheit gewährleistet. Demnach könne selbst in Extremsituationen die gesamte Nachfrage aus einer Kombination aus verfügbaren konventionellen Kraftwerken, erneuerbaren Energien, Speichern sowie dem europäischen Stromaustausch bedient werden.



Den Braunkohlegegnern dürfte die Untersuchung neuen Schwung geben. In den Berechnungen des DIW heißt es, der Braunkohletagebau in Hambach könnte auf 230 Millionen Tonnen reduziert werden. "Durch die Verringerung der benötigten Kohlemenge könnte auch auf die Rodung des wegen Naturschutzes schützenswerten Hambacher Waldes verzichtet werden", schlussfolgern die Forscher. Und weiter: Umliegende Dörfer, die nach derzeitiger Planung im Loch des Tagebaus Garzweiler II verschwinden sollen, könnten erhalten bleiben.



Die DIW-Studie benennt aber auch ganz klar, dass der Energiekonzern RWE den Willen aufbringen müsse, sich einem unternehmerischen Strukturwandel zu unterziehen. Aufgrund des unterfinanzierten Rückbaus von Atomkraftwerken sowie den unsicheren Folgekosten vom Stein- und Braunkohleausstieg "birgt die aktuelle Unternehmensstruktur erhebliche Risiken". Der Konzern müsse sich stärker auf erneuerbare Energien ausrichten.