These 1: Deutschland hat zu viele Banken

Wie viele Banken braucht der Mensch? Das ist die erste Frage, die man stellen muss. Denn nur noch in einer Beziehung ist Deutschlands Finanzbranche spitze: Sie hat so viele Banken wie kaum ein anderes Land. Aktuell 1.823. Das sind viermal so viele wie in Frankreich, zehnmal so viele wie in Japan, das immerhin 126 Millionen Einwohner hat. In ganz Europa gibt es 5.053 Banken. Mehr als jede dritte davon ist eine deutsche. Das europäische Systemic Risk Board (ESRB) stellte deshalb bereits 2014 die Frage: Ist Europa "overbanked"? Für die Bundesrepublik gilt das wohl erst recht.

"Es sind eigentlich zu viele", sagt selbst Sabine Lautenschläger, EZB-Direktorin und stellvertretende Chefin der europäischen Finanzaufsicht über die hiesigen Institute. Allein 975 Genossenschafts- und Volksbanken existieren, außerdem 403 öffentlich-rechtliche Sparkassen und 6 Landesbanken sowie etwa 500 Privatbanken. Sie alle bilden das Drei-Säulen-Modell des deutschen Banksektors.

Nun hat sich die Zahl der Kreditinstitute schon stark verringert: Im Jahr 2000 waren es noch knapp 3.800 Banken und 1990 sogar 4.700, fast dreimal so viele wie jetzt. Trotzdem, sagt die Unternehmensberatung Bain & Company, sei die Zersplitterung zu stark. Die Zahl der Banken müsste bis 2025 auf etwa 1.200 zurückgehen. Gerade weil die Branche so kleinteilig sei, verhindere das Effizienzgewinne und Skaleneffekte. Anstatt dass sich wenige Großbanken auf bestimmte Geschäftsbereiche konzentrieren können, etwa die Kreditvergabe oder das Wertpapiergeschäft, bieten fast alle Institute als Universalbanken alle Dienstleistungen an. So lassen sich kaum Geschäftsprozesse bündeln und effizienter machen. Zudem setzen die deutschen Banken stark aufs Zinsgeschäft, was ihnen in Zeiten der Nullzinsen keine Margen mehr beschert.

Deshalb sind Deutschlands Banken im internationalen Vergleich deutlich renditeschwächer und unrentabler als andere, die viel stärker von Provisionen und Wertpapiergeschäften leben. Das lässt sich auch an den Geschäftsberichten ablesen. "Insgesamt hat sich das kleinteilige Bankensystem in der Krise zwar eher als Stärke erwiesen", sagt Isabel Schnabel, Professorin für Finanzökonomie der Universität Bonn und Mitglied im Sachverständigenrat der Wirtschaft, "allerdings sind die Fixkosten im Bankgeschäft angestiegen durch die immer aufwendigere Regulierung und die Kosten für IT. So können ganz kleine Institute nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden." Gerade ganz Kleine fusionierten zuletzt zunehmend miteinander. Oft, weil sie Sanierungsfälle waren.