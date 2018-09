Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, will sich nicht dem wachsenden Druck aus den USA beugen, auf die Gaspipeline Nord Stream 2 zu verzichten. In der Süddeutschen Zeitung sagte er: "Ich habe ein großes Problem, wenn sich ein dritter Staat in unsere Energieversorgung einmischt." US-Präsident Donald Trump stelle "eine Verbindung zwischen dieser Leitung und seinem Flüssiggas her", sagte Kempf. Diese Verknüpfung lehne er aber ab.

Man erhalte bereits russische Lieferungen aus der bestehenden ersten Leitung und plädiere im Sinne der Versorgungssicherheit für eine zweite. Einem Staat müsse es ebenso wie einem Unternehmen selbst überlassen sein, zu sagen, "ob es eine zweite Quelle geben soll". Der BDI-Präsident fügte hinzu, dass das Gas aus den USA in Deutschland nicht wettbewerbsfähig sei. Zwar sei die Erzeugung günstig, dann aber müsse es noch aufwendig über den Atlantik transportiert werden.



US-Präsident Trump kritisiert die Pläne für die Gaspipeline Nord Stream 2 nach Deutschland und dringt auf Importe aus seinem Land. Er wirft Deutschland vor, es werde wegen seiner Abhängigkeit von Gaslieferungen ein "Gefangener Russlands". Einige US-Vertreterinnen und -Vertreter forderten bereits Sanktionen gegen das Pipelineprojekt.