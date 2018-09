Im Handelsstreit mit China setzt US-Präsident Donald Trump offenbar weiter auf Konfrontation. Trump werde seine Drohung wahr machen und neue Importzölle in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar verhängen, berichteten mehrere US-Medien. Nach Informationen der Washington Post und des Wall Street Journal soll die Entscheidung in den kommenden Tagen offiziell verkündet werden.



Trump hatte seit Juli bereits Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 50 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt. Die Regierung in Peking reagierte im Gegenzug mit Zöllen auf US-Waren in gleichem Umfang.

Die USA werfen China unter anderem Diebstahl geistigen Eigentums vor. Trump stört sich zudem am seiner Auffassung nach zu hohen Defizit der USA im Handel mit China. Die Gespräche zwischen den beiden Wirtschaftsmächten zur Beilegung Handelsstreits verliefen bislang ergebnislos. Derzeit laufen die Vorbereitungen für eine neue Verhandlungsrunde.