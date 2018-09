China hat auf die Ankündigung neuer Sonderzölle von US-Präsident Donald Trump reagiert. Die Regierung werde Gegenmaßnahmen ergreifen, um ihre "legitimen Rechte und Interessen und die globale Freihandelsordnung zu wahren", teilte das Pekinger Handelsministerium mit. China bedauere die Entscheidung von Trump, weitere Zölle auf chinesische Warenimporte zu verhängen.



Wie genau China auf die neuen US-Zölle reagieren will, ging nicht aus der Mitteilung hervor. Die Regierung in Peking kann nicht Zölle in demselben Umfang einführen, da die USA jährlich lediglich Waren im Wert von 130 Milliarden US-Dollar nach China exportieren. China könnte aber auch auf andere Weise Druck auf die USA ausüben, etwa indem es großen US-Unternehmen wie Starbucks, Apple oder Nike die Geschäfte in China erschwert.



Trump hatte am Montagabend mitgeteilt, weitere Sonderzölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Euro zu erheben, sie sollen ab 24. September gelten und zunächst zehn Prozent betragen. Anfang kommenden Jahres soll dieser Wert laut Trump auf 25 Prozent steigen.



Eine Entspannung der Lage ist nicht absehbar

Der US-Präsident lässt den Handelsstreit zwischen den beiden Ländern mit seiner Entscheidung weiter eskalieren. Eine Entspannung der Lage ist nicht absehbar, da Trump auch bereits angekündigt hatte, auf mögliche Gegenmaßnahmen Chinas mit erneuten Zöllen zu reagieren. Für diesen möglichen Schritt kündigte er Zölle auf ein Warenvolumen im Wert von 267 Milliarden Euro an.



Trump hatte seit Juli Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 50 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt. Die Regierung in Peking reagierte mit Zöllen auf US-Waren in gleichem Umfang. Die USA werfen China unter anderem Diebstahl geistigen Eigentums vor. Trump stört zudem das seiner Auffassung nach zu hohe Defizit der USA im Handel mit China. Die Gespräche zwischen den beiden Wirtschaftsmächten zur Beilegung des Handelsstreits verliefen bislang ergebnislos.