Donald Trump spitzt den Handelskonflikt der beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu. Er belegt chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar mit Extrazöllen, das ist der bisher größte Schritt seiner Zollkampagne gegen China. Die Abgaben betragen in einem ersten Schritt zehn Prozent und sollen ab 24. September gelten. Zum Beginn des nächsten Jahres sollen diese Zölle auf 25 Prozent erhöht werden, gab Trump in einer vom Weißen Haus verbreiteten Erklärung bekannt. Einige Produktgruppen, darunter Smartwatches von Apple, Bluetooth-Artikel sowie Hochstühle und Autositze für Kinder sollen ausgenommen werden.

Die Washington Post und das Wall Street Journal hatten bereits am Wochenende berichtet, Trump werde seine Drohung, neue Zölle zu verhängen, Anfang der Woche umsetzen. Trump teilte zwar auch mit, er sei gesprächsbereit, drohte aber gleichzeitig mit weiteren Maßnahmen, sollte China nun mit Gegenmaßnahmen gegen die US-Landwirtschaft oder andere Industriezweige antworten.



In diesem Fall läutete die US-Regierung eine dritte Phase ein und belegte weitere 267 Milliarden Warenimporte aus China mit Extrazöllen. "Wenn andere Länder keinen fairen Handel treiben, werden sie mit Zöllen belegt", twitterte Trump. Negativeffekte für die USA seien bisher kaum messbar. Die chinesische Leitbörse rutschte hingegen auf den tiefsten Stand seit vier Jahren.

China will das Gesprächsangebot ausschlagen

China hatte vor einer weiteren Zuspitzung des Handelskonflikts gewarnt. Geng Shuang, ein Sprecher des Pekinger Handelsministeriums, sagte am Montag, die Volksrepublik werde mit Gegenmaßnahmen reagieren, sollten die USA weitere Strafzölle gegen China verhängen. Chinas Möglichkeiten sind jedoch begrenzt: Die USA führen lediglich Waren im Wert von 130 Milliarden US-Dollar nach China aus.



Beobachter wiesen jedoch daraufhin, Peking habe andere Möglichkeiten, um Washington unter Druck zu setzen. So könnten etwa US-Unternehmen wie Starbucks, Apple oder Nike, die seit Jahren von der Konsumlust des Milliardenvolkes profitieren, die Geschäfte in China erschwert werden.



Trump hatte seit Juli Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 50 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt. Die Regierung in Peking reagierte mit Zöllen auf US-Waren in gleichem Umfang. Die USA werfen China unter anderem Diebstahl geistigen Eigentums vor. Trump stört zudem das seiner Auffassung nach zu hohe Defizit der USA im Handel mit China. Die Gespräche zwischen den beiden Wirtschaftsmächten zur Beilegung des Handelsstreits verliefen bislang ergebnislos.