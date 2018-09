US-Präsident Donald Trump hat ein Treffen mit Kanadas Regierungschef Justin Trudeau zum Handelsstreit ihrer beiden Länder nach eigenen Angaben abgelehnt. Der Nachbar im Norden habe die USA bei bisherigen Handelsgesprächen sehr schlecht behandelt, sagte Trump bei einer Pressekonferenz am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York.



Zudem drohte er erneut mit Zöllen auf Autoimporte aus Kanada. Trudeaus Sprecherin erklärte, dass gar kein Treffen mit Trump erbeten worden sei. Eine weitere Stellungnahme lehnte sie ab. Gespräche zwischen den beiden Staaten über eine Reform des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta kommen nicht voran. Zuletzt erzielten die USA mit Mexiko dazu ein vorläufiges Abkommen, bei dem Kanada außen vor blieb. Die USA und Kanada stehen unter Druck, bis zum 30. September eine Einigung zu erreichen. Kanada ist der zweitgrößte Handelspartner der Vereinigten Staaten.

Streit über Zölle auf Milchprodukte

"Seine Zölle sind zu hoch, und er will sich anscheinend nicht bewegen, und ich habe ihm gesagt, dass er es vergessen kann", beklagte sich Trump über Trudeau. "Wir sind sehr unzufrieden mit den Verhandlungen und Kanadas Verhandlungsstil. Und wir mögen die Beauftragte nicht." Damit meinte der US-Präsident offenbar die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland, die mit dem amerikanischen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer Gespräche geführt hat.

Trump sagte, Kanada müsse noch einen langen Weg gehen. Die Unterhändler des Landes hätten die USA seit langer Zeit ausgenutzt. Er deutete an, eine Nafta-Reform ohne Kanada voranzutreiben. Der Freihandelspakt würde dann USM für USA und Mexiko heißen, nicht USMC.

Streit gibt es vor allem über Kanadas hohe Zölle auf Milchprodukte aus dem Ausland und die Bemühungen der USA, eigene Arzneimittelhersteller vor ausländischen Wettbewerbern zu schützen. Importzölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoimporte und Autoteile aus Kanada könnten zwar amerikanischen Arbeitern helfen, zugleich aber die Fahrzeugpreise erhöhen.



Etwa vier von fünf in Kanada zusammengebauten Fahrzeuge werden exportiert. Der kanadische Autohändlerverband hat gewarnt, dass US-Importzölle Milliardeneinbußen für die Exportgeschäfte zur Folge hätten und mehr als 100.000 Jobs in dem Land verloren gehen könnten.

Das 1994 in Kraft getretene Nafta-Abkommen hat die meisten Handelsbarrieren zwischen den USA, Kanada und Mexiko aufgehoben und dem Handel Aufschwung gebracht. Zugleich führte es dazu, dass US-Autobauer und andere Hersteller in den Süden abwanderten, um Mexikaner zu Niedriglöhnen zu beschäftigen.