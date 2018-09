Angesichts einer stark steigenden Zahl von Pflegebedürftigen wird es in Deutschland viel zu wenig Pflegekräfte geben. Bis zum Jahr 2035 seien voraussichtlich vier Millionen alte Menschen in Deutschland auf Pflege angewiesen, heißt es in einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). 2015 waren rund drei Millionen Menschen pflegebedürftig. Um mit dem Anstieg der Zahlen umzugehen, müsse die Zahl der Pflegefachkräfte deutschlandweit bis 2035 um 44 Prozent auf rund eine halbe Million steigen.

"Schon heute fehlen entsprechende Fachkräfte – und die Lücke wird stetig größer", mahnte das Institut. Derzeit kommen laut IW auf 100 bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) gemeldete Stellen für Altenpfleger nur 22 arbeitslose Fachkräfte. Dabei werde nur etwa jede zweite offene Stelle überhaupt bei der BA gemeldet.

Um einen Kollaps zu verhindern, müsse der Pflegeberuf attraktiver werden, sagte die IW-Expertin Susanna Kochskämper. Altenpfleger verdienten mit 2.621 Euro monatlich im Schnitt 19 Prozent weniger als Gesundheits- und Krankenpfleger, auch wenn die Löhne in den vergangenen Jahren gestiegen seien. Pflegehelfer müssten auch weitergebildet werden. Mit digitalen Mitteln könnten in der Pflege zudem Arbeitsabläufe optimiert und so Pfleger entlastet werden.

Die Reformen und Pläne der Bundesregierung reichen laut IW nicht. So sei von der Zusammenlegung der Ausbildungen der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zu erwarten, dass viele in die besser bezahlte Krankenpflege gehen. Zuletzt hatten die Gewerkschaften DGB und ver.di gewarnt, dass sich laut einer Studie Hunderttausende Pflegekräfte durch Überlastung, Dauerstress und geringe Bezahlung ausgezehrt fühlen.



Laut einer weiteren neuen Umfrage sind aber auch die Angehörigen in hohem Maß zur Pflege bereit. 86 Prozent der Menschen in Deutschland geben eine grundsätzliche Bereitschaft an, nahe Angehörige mehrere Stunden in der Woche zu pflegen, wie Forsa im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) ermittelt hat. Rund zwei Drittel von ihnen würden dafür im Beruf kürzertreten und Stunden reduzieren, zwei von zehn sogar eine längere Auszeit nehmen. Mit 83 Prozent möchte die große Mehrheit in der eigenen Wohnung versorgt werden. Knapp die Hälfte der Befragten kann sich vorstellen, bei Angehörigen gepflegt zu werden. 37 Prozent würden auch in ein Pflegeheim gehen.