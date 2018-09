Die Republikanerin Sheila Bair startete als Wahlkampfhelferin von Bob Dole während dessen Präsidentschaftskandidatur 1988. Anfang der 90er war sie die einzige der drei Direktoren der US-Terminaufsicht, die dagegen stimmte, Derivate auf Energiehandel von Regulierung auszunehmen. 2001 brach der Energiekonzern Enron wegen genau solcher Transaktionen zusammen. Als Mitarbeiterin im Finanzministerium warnte sie später vor den laxen Kreditvergabepraktiken der Banken, die letztlich zur Finanzkrise führten.

2006 ernannte Präsident George W. Bush Bair zur Chefin des Garantiefonds FDIC. Als die Finanzkrise ausbrach, gehörte sie neben Finanzminister Paulson, Notenbankchef Ben Bernanke und dem Chef der New Yorker Notenbank, Tim Geithner, zu den wichtigsten Krisenmanagern. Sie kritisierte die Rettungsmaßnahmen für Finanzinstitute öffentlich als zu großzügig und bemängelte, dass die Manager angeschlagener Finanzinstitute nicht abgelöst wurden. Vor allem aber drängte sie darauf, in großem Stil Hypothekensummen zu verringern, damit Eigenheimbesitzer sie weiter bezahlen konnten. Das passierte allerdings nur in sehr kleinem Rahmen. Später befanden Experten, dass die Rezession weniger schwer ausgefallen wäre, wenn nicht rund zehn Millionen Amerikaner ihre Häuser in Zwangsversteigerungen verloren hätten.

Heute ist die 64-Jährige im Verwaltungsrat verschiedener Unternehmen und berät Start-ups in der Finanzbranche, darunter in der Blockchain-Technologie.