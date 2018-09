Nur eine Woche vor seinem Staatsbesuch in Deutschland schickt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan seinen Finanzminister Berat Albayrak nach Berlin, um sich mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zu treffen. Der Besuch steht im Zeichen der türkischen Wirtschaftskrise: Wie kann Deutschland der Türkei helfen – trotz der diplomatischen Spannungen der vergangenen Jahre? Deutschland hat schließlich ein Interesse an einer politisch und wirtschaftlich stabilen Türkei – zumal die Europäische Union beim Flüchtlingsthema auf die Kooperation mit Ankara angewiesen ist.



Doch das Land steckt seit Monaten in einer schweren ökonomischen Krise. Eines der größten Probleme ist die Inflation. Die Preise sind im vergangenen Jahr um 18 Prozent gestiegen. Normalerweise reagiert eine Zentralbank auf eine hohe Inflation mit einem höheren Leitzins, um Unternehmen und Bürger zum Sparen anzuregen und so die Nachfrage zu senken. Aber Erdoğan ist erklärter Gegner von hohen Zinsen. Wiederholt wetterte er gegen eine angebliche "internationale Zinslobby", welche die Türkei kleinhalten wolle. Die türkische Zentralbank hielt die Zinsen – entgegen jeder ökonomischen Lehre – in den vergangenen Monaten niedrig. Das wiederum verunsicherte Anleger: Wie unabhängig ist die Zentralbank tatsächlich?



Emanzipiert sich die Zentralbank von Erdoğan?

Vor einer Woche verkündete die Zentralbank, den Leitzins um mehr als sechs Prozentpunkte zu erhöhen, er steht nun bei 24 Prozent. Kurz zuvor hatte Erdoğan noch gefordert, die Zinsen zu senken. Ist die Institution also doch unabhängig? "Die Entscheidung war eine klare Emanzipation von den Vorstellungen des Präsidenten", sagt Erdal Yalcin, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Konstanz. Aber warum ließ sich die Zentralbank so lange Zeit und erhöhte die Zinsen erst nach den Wahlen Ende Juni, obwohl die Krise schon viel länger schwelt? Zudem könnte es sein, dass die Zinsentscheidung kaum einen Effekt habe, weil sie zu spät gekommen sei. "Die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass es die Unsicherheit erhöht, wenn die Zentralbank zu lange mit einer solchen Entscheidung wartet", sagt Yalcin.

Die zweifelhafte Unabhängigkeit der Zentralbank ist nicht das einzige Problem der türkischen Wirtschaft. Dazu kommen umstrittene Personal- und Postenentscheidungen. Erdoğan muss sich etwa den Vorwurf gefallen lassen, dass er lieber seinen Schwiegersohn Albayrak zum Finanzminister ernannt hat als einen qualifizierten Ökonomen. Es passt nur zu gut ins Bild, dass Erdoğan jüngst sich selbst und Albayrak auch an die Spitze eines milliardenschweren Staatsfonds setzte, der in Infrastrukturprojekte investiert. Die Besetzung von Schlüsselpositionen mit Getreuen verunsichert Investoren ebenfalls.



Auch der diplomatische Streit um den amerikanischen Pfarrer Andrew Brunson, der in der Türkei unter Hausarrest steht und dem die Regierung Kontakte zur islamischen Bewegung des Predigers Fethullah Gülen unterstellt, ist noch nicht beigelegt. Die USA haben wegen des Streits Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt, die türkische Regierung erhöhte daraufhin die Zölle auf einige US-Produkte.



All das hat dazu beigetragen, dass die türkische Wirtschaft das verloren hat, was für Anleger am wichtigsten ist: Vertrauen. Unternehmen wie VW haben zuletzt lieber in Nordafrika Fabriken gebaut als in der Türkei. Türken tauschen ihre Lira in Euro und Dollar um, um Wertverlust zu verhindern.