Wer im Iran Geschäfte macht, hat bald ein Problem: US-Behörden dürfen das auf keinen Fall herausfinden, denn sonst droht Unternehmerinnen und Unternehmern ein Desaster. Ihnen könnte verboten werden, ihre Produkte in den USA zu verkaufen. Reisen sie oder ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Staaten, könnten sie verhaftet werden, weil sie gegen die Iran-Sanktionen der USA verstoßen haben.

Nun kündigte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini an, dass die Europäische Union eine Institution schaffen werde, die Geschäfte mit dem Iran ermöglichen soll. Geplant ist ein sogenanntes Special Purpose Vehicle (SVP), also eine Zweckgesellschaft. Damit solle es ermöglicht werden, iranische Importe und Exporte zu bezahlen – ohne dass die Amerikaner dies bemerken.



Das Problem gibt es, seitdem US-Präsident Donald Trump beschlossen hat, aus dem internationalen Atomdeal mit dem Iran auszusteigen. Der sieht vor, dass der Iran auf Atomwaffen verzichtet und sein Atomprogramm offenlegt. Im Gegenzug wurden viele internationale Sanktionen gegen das Land aufgehoben. Obwohl der Iran seine Verpflichtungen aus dem Abkommen erfüllt, haben die USA Anfang August erste Sanktionen wieder in Kraft gesetzt. Weitere Strafmaßnahmen sollen folgen.

Und die Sanktionen betreffen nicht nur die direkten Geschäfte zwischen den USA und dem Iran. Auch Unternehmen aus anderen Ländern sollen einbezogen werden. Das hat Trump sehr deutlich gemacht: "Wer mit dem Iran Geschäfte macht, wird keine Geschäfte mit den Vereinigten Staaten machen."

Die Folge ist, dass weltweit beinahe jedes größere Unternehmen überlegt, ob es seine Geschäfte im Iran einstellen muss – denn im Zweifel ist der gigantische US-Markt wichtiger. So hat etwa Volvo angekündigt, seine Lkw-Produktion in dem Land einzustellen.



18 Prozent Rückgang der deutschen Exporte

Auch in Deutschland, das traditionell enge wirtschaftliche Verbindungen zum Iran hat, haben viele Unternehmen bereits ihre Beziehungen zu iranischen Geschäftspartnern abgebrochen oder eingeschränkt. Seit Trumps Ankündigung, die US-Sanktionen wieder einzuführen, seien die deutschen Exporte in den Iran um 18 Prozent eingebrochen, teilt die Deutsche Industrie- und Handelskammer mit. Zwischenzeitlich hätten mehr als 100 deutsche Unternehmen Repräsentanzen in dem Land eröffnet, inzwischen seien viele wieder geschlossen.

Zahlreiche Dienstleister reagieren ebenfalls: "Banken bereiten sich gerade darauf vor, jeglichen Zahlungsverkehr mit dem Iran einzustellen", sagt ein Insider. Auch viele Unternehmensberater und Anwaltskanzleien gingen gerade ihre Kundenlisten darauf durch, ob iranische Auftraggeber dabei sind.

Die EU ist deshalb alarmiert. Sie will diese Flucht aus dem Iran-Business auf jeden Fall verhindern, um das Atomabkommen zu retten. Der Iran wird sich nur so lange an den Vertrag halten, wie das Land wirtschaftlich davon profitiert. Sollten weltweit die Geschäftspartner wegbrechen, gibt es keinen Grund mehr für die Regierung in Teheran, auf die Entwicklung von Atomwaffen zu verzichten.

Wie Geld in den Iran überweisen?

Entsprechend reagiert die EU. Kurz nach dem US-Ausstieg aus dem Atomdeal beschloss die Europäische Union ein Abwehrgesetz dagegen. Unternehmen, die Nachteile durch die US-Sanktionen bekommen, sollen von den EU-Staaten unterstützt oder entschädigt werden. Zudem gibt es zumindest theoretisch die Möglichkeit, Firmen zu bestrafen, die sich den US-Sanktionen beugen. Ob das auch praktisch umgesetzt wird, ist aber unklar.

Doch schon bald wurde klar, dass dieses EU-Gesetz allein nicht reichen wird. Wer in Deutschland etwa eine Rechnung aus dem Iran bezahlen möchte, muss eine Überweisung bei seiner Bank aufgeben. Doch wenn diese ihren Zahlungsverkehr in den Iran aus Angst vor den US-Strafen beendet, geht das nicht. Zudem brauchen Unternehmer eine Möglichkeit, dass ihr Iran-Geschäft möglichst nicht in den Geschäftsberichten auftaucht.