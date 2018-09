Wegen der schwächeren Weltkonjunktur haben die führenden Forschungsinstitute ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland abgesenkt. Statt den im Frühjahr erwarteten 2,2 Prozent dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr demnach nur um 1,7 Prozent wachsen. Für 2019 senkten die Institute die Prognose von 2,0 auf 1,9 Prozent. Für 2020 wird ein Wachstum von 1,8 Prozent erwartet.

"Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft verliert an Fahrt", sagte der Konjunkturchef des Essener RWI-Instituts, Roland Döhrn. Die Nachfrage aus dem Ausland sei schwächer geworden. Zudem hätten Unternehmen zunehmend Probleme, genügend Arbeitskräfte für ihre Produktion zu finden. Laut Döhrn dürften aber Konsum und Bauboom die Konjunktur stützen.

In dem gemeinsamen Bericht wird die Politik der Bundesregierung kritisiert. So würden laut Döhrn Initiativen wie das Baukindergeld tendenziell zu Mitnahmeeffekten und steigenden Kosten führen, weil die Bauwirtschaft ohnehin gut ausgelastet sei.

Handelskrieg könnte Rezession auslösen

Zugleich wird in dem Bericht auch vor einem Handelskrieg zwischen Deutschland und den USA gewarnt. Zwar seien Deutschland und Europa bisher nicht von US-Präsident Donald Trumps Zöllen betroffen gewesen, aber "eine Eskalation des Handelskonflikts, die zu erheblichen Zollerhöhungen der USA auf breiter Front führt, dürfte in Deutschland und in Europa eine schwere Rezession auslösen". US-Präsident Donald Trump erwägt Sonderabgaben auf Autos aus der EU.

Trotz steigender Ausgaben rechnen die Institute in diesem Jahr mit einem Rekordüberschuss im Staatshaushalt von rund 54 Milliarden Euro. Dieser werde aber in den kommenden Jahren auf gut 40 Milliarden Euro absinken. Die Gutachter rechnen zudem mit einem anhaltend starken Arbeitsmarkt. 2020 werde es rund 45,6 Millionen Beschäftigte geben, heißt es in dem Bericht. Zugleich werde die Arbeitslosenquote auf 4,5 Prozent fallen.

Der Bericht der Institute dient der Bundesregierung als Basis für ihre Prognosen. Sie rechnet bislang für das laufende Jahr mit einem BIP-Plus von 2,3 Prozent, sowie für 2019 von 2,1 Prozent. Beteiligt am Gutachten sind neben dem RWI das Münchner Ifo-Institut, das Berliner DIW, das Kieler IfW und das IWH Halle.