Wie soll Deutschland regeln, wer in Zukunft aus Nicht-EU-Staaten hierher kommen, hier leben und arbeiten darf? Unter welchen Bedingungen sollten abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerberinnen und Asylbewerber doch bleiben dürfen? Der Ökonom Matthias Lücke forscht am Institut für Weltwirtschaft Kiel und innerhalb des Mercator Dialogue on Asylum and Migration zum EU-Asylsystem und zu wirtschaftlichen Folgen von Einwanderung. Er macht drei Vorschläge.

Der Plan der Bundesregierung für ein Einwanderungsgesetz hat zu einer lebhaften Debatte geführt, wie die Zuwanderung aus Nicht-EU-Staaten nach Deutschland erleichtert werden soll. Auf der einen Seite gibt sich das Bundesinnenministerium in seinem Eckpunktepapier zurückhaltend.



Es setzt hohe Hürden: Um in Deutschland zu arbeiten, müssten Arbeitskräfte ohne Hochschulabschluss demnach einen qualifizierten Berufsabschluss vorweisen, der in Deutschland als gleichwertig anerkannt werden muss; sie müssen einen Arbeitsvertrag für eine Tätigkeit haben, die dieser Qualifikation entspricht; und auch entsprechende deutsche Sprachkenntnisse.



Diese Regeln würden für alle qualifizierten Berufsabschlüsse gelten und nicht nur für die gegenwärtige Positivliste mit Mangelberufen. Außerdem soll bei ausgewählten Berufsbildern, etwa in der IT-Branche, auf einen formalen Berufsabschluss verzichtet werden, wenn die übrigen Voraussetzungen vorliegen. Schließlich soll es Visa für einen Aufenthalt in Deutschland zur Arbeitsplatzsuche geben, wenn Arbeitskräfte die sonstigen Voraussetzungen erfüllen. Geprüft werden soll außerdem, wie Nicht-EU-Staatsangehörige in Deutschland leichter eine Berufsausbildung oder Qualifizierungsmaßnahmen absolvieren können.



Umstrittener Spurwechsel

Die Eckpunkte würden den Zugang zum Arbeitsmarkt in Deutschland für Arbeitskräfte ohne Hochschulabschluss nur geringfügig erleichtern. Nur wenige Nicht-EU-Staatsangehörige werden – wie vom Bundesinnenministerium vorgesehen – die formale Gleichwertigkeit ihrer Berufserfahrungen mit einem qualifizierten deutschen Berufsabschluss nachweisen können, selbst wenn sie mit ihren beruflichen Kenntnissen ihren Lebensunterhalt in Deutschland verdienen könnten. Zu sehr unterscheiden sich die Ausbildungssysteme für die meisten qualifizierten Berufe zwischen Deutschland und dem Rest der Welt.



Weitere Vorschläge zu dem geplanten Einwanderungsgesetz beziehen sich auf Verbesserungen für Menschen, die ursprünglich als Asylsuchende nach Deutschland gekommen sind und letztlich keinen Schutzstatus erhalten haben, aber trotzdem hier leben und arbeiten. Wenn solche Menschen in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden, führt dies in der deutschen Öffentlichkeit häufig zu Unverständnis und zu der Forderung, unter gewissen Bedingungen einen Spurwechsel zuzulassen, heraus aus dem Asylsystem, hinein in die Arbeitsmarktspur.



Allerdings ist diese Forderung umstritten. Wird der Spurwechsel fest institutionalisiert, könnte das für künftige Migrantinnen und Migranten ein Grund sein, irregulär nach Deutschland zu reisen und einen unbegründeten Asylantrag zu stellen – in der Hoffnung, später bei Bedarf auf die Arbeitsmarktspur wechseln zu können. Da es derzeit ohne Hochschulabschluss für Nicht-EU-Staatsangehörige kaum einen regulären Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt gibt, wäre ein solcher Spurwechsel für viele die einzige Möglichkeit.



Deshalb wurde für den Spurwechsel eine Stichtagsregelung vorgeschlagen: Nur wer vor einem bestimmten Datum eingereist ist, soll die Spur wechseln dürfen. Freilich kann dies nur funktionieren, wenn die Stichtagsregelung glaubwürdig ist. Die Anreize für irreguläre Zuwanderung müssen grundsätzlich geringer werden – etwa durch faire und rasche Asylverfahren und eine zeitnahe Rückkehr abgelehnter Asylsuchender in ihre Heimatländer. Sonst werden potenzielle irreguläre Migranten darauf hoffen, dass es irgendwann einen neuen Stichtag und auch für sie Aussicht auf einen Spurwechsel geben wird.



Drei Schlussfolgerungen liegen nahe:



1. Aufenthaltsrecht für gut Integrierte

Erstens leben in Deutschland tatsächlich viele Nicht-EU-Staatsangehörige ohne dauerhaftes Aufenthaltsrecht (zum Beispiel mit vielfach erneuerter Duldung), von denen die meisten erfahrungsgemäß nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Die Lebensbedingungen sind dort oft viel schwieriger als in Deutschland und letztlich werden nur wenige Menschen aus dieser Gruppe tatsächlich abgeschoben.



Bekämen sie ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht, könnten sie sich leichter eine Existenz aufbauen, und Behörden und Sozialsysteme würden am Ende vermutlich entlastet. Dies kann unabhängig von dem geplanten Einwanderungsgesetz geschehen – zum Beispiel durch wesentliche Erleichterungen bei der Aufenthaltsgewährung für gut integrierte ausländische Staatsangehörige.



2. Arbeitsmarktspur für alle

Zweitens ist ein institutionalisierter Spurwechsel für abgelehnte Asylsuchende nur dann sinnvoll, wenn ein ähnlicher Weg allen Nicht-EU-Staatsangehörigen offensteht – auch bei Beantragung eines Arbeitsvisums vom Herkunftsland aus. Anderenfalls würde ein institutionalisierter Spurwechsel die Anreize für irreguläre Einwanderung nach Deutschland erhöhen. Eine Ausnahme speziell für Asylsuchende könnte gerechtfertigt sein, wenn Asylverfahren sehr lange dauern. Dann hätten alle Asylsuchenden einen großen Anreiz, sich von Beginn an für ihre soziale und wirtschaftliche Integration zu engagieren, unabhängig vom Ausgang des Asylverfahrens.



Faire und rasche Asylverfahren (wie etwa in den Niederlanden und der Schweiz) sind aber in jedem Fall wünschenswert und würden dieses Anreizproblem lösen.

3. Berufserfahrung auch ohne Zertifikat anerkennen

Drittens sind die Eckpunkte des Bundesinnenministeriums für das geplante Einwanderungsgesetz so restriktiv, dass nur wenige potenzielle Migrantinnen und Migranten legalen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt bekommen würden. Damit würden nicht nur auf individueller Ebene Anreize für irreguläre Migration fortbestehen. Es würde auch ein wichtiger Baustein für umfassende Partnerschaftsabkommen mit afrikanischen Staaten fehlen: Ohne mehr legale Migrationswege werden afrikanische Regierungen kaum bereitwilliger an der unpopulären Rückführung ihrer Staatsangehörigen mitwirken, die in Europa kein Bleiberecht bekommen.



Das künftige Einwanderungsgesetz sollte daher die formale Gleichwertigkeit ausländischer mit deutschen Berufsabschlüssen als Zulassungskriterium nicht absolut setzen; sehr oft sollten relevante Berufserfahrungen verbunden mit einem adäquat dotierten Jobangebot in Deutschland genügen.