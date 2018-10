Es passiert eher selten, dass der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland breite Zustimmung für eine Aussage erhält. In einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung monierte er neulich die Polarisierung der deutschen Gesellschaft in Globalisierungsgewinner und -verlierer. So richtig die Diagnose auch sein mag, so falsch sind jedoch die Lösungen, welche die AfD und andere Populisten anbieten.



Fast alle westlichen Gesellschaften erleben eine zunehmende soziale, wirtschaftliche und politische Polarisierung. Globalisierung und technologischer Wandel haben in den vergangenen vier Jahrzehnten zwar sehr viel Wohlstand geschaffen. Dieser wird jedoch sehr ungleich verteilt, sodass viele Menschen abgehängt werden und immer weniger Teilhabe an Wirtschaft und Gesellschaft haben.



Auch wenn einige in Deutschland diesen Trend der steigenden Ungleichheit von Chancen, Teilhabe und auch von Einkommen und Vermögen nicht wahrhaben wollen: Er ist nicht zu leugnen. Und er wird sich mit fortschreitender Globalisierung und einem beschleunigten technologischen Wandel weiter verstärken. Zu dieser wirtschaftlichen Polarisierung kommt eine zunehmende soziale Spaltung zwischen denen, die der britische Journalist und Autor David Goodhart in seinem Buch The Road to Somewhere die anywheres und die somewheres nennt.



Die ersten, auf Deutsch könnte man sie die Überalls nennen, sind mobil und flexibel, meist gut gebildet, sprechen mehrere Sprachen und haben an unterschiedlichen Orten Erfahrungen gesammelt. Qualifikation und Flexibilität geben ihnen eine starke Verhandlungsmacht am Arbeitsmarkt, sie erzielen hohe Einkommen und können Vermögen aufbauen. Sie schicken ihre Kinder auf gute Schulen und ermöglichen ihnen die bestmögliche Ausbildung. Es sind die Gewinnerinnen und Gewinner von Globalisierung und technologischem Wandel.



Auf der anderen Seite stehen die Hiers: Menschen, die starke lokale Wurzeln haben, die Stabilität und Sicherheit schätzen, die sich stark mit ihrer Heimat identifizieren. Es sind Menschen, die dadurch meist nicht sehr flexibel und mobil sind, eine eher weniger gute Bildung und Ausbildung genossen haben und deren Ambition nicht primär hohe Einkommen und eine berufliche Karriere sind. All das macht sie verletzlich gegenüber wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen. Lebenslanges Lernen und stetige Anpassung werden von ihnen weniger als Chance, sondern eher als Bedrohung verstanden. Diese Menschen können die Chancen von Globalisierung und technologischem Wandel nicht für sich nutzen. Ihre Arbeitsplätze und gesellschaftliche Status geraten dadurch in Gefahr.



Alexander Gauland macht eine ähnliche Unterscheidung zwischen der "globalistischen Klasse" – bei ihm klingt das wie eine Beleidigung – und den "Heimatverbundenen" oder "Partikularisten". Er hat aber unrecht mit seiner Behauptung, die "Regionalisten" seien die bürgerliche Mittelschicht und große Mehrheit der Gesellschaft. Denn viele in der Mittelschicht gehören auch zu der Gruppe der Überalls. Und er irrt sich, wenn er meint, diese Polarisierung rechtfertige jedweden Populismus. Nur eine kleine Minderheit von zehn oder 15 Prozent der Wählerinnen und Wähler befürwortet Populismus und wählt die AfD.