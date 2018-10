Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten im Schnitt deutlich länger als vertraglich vorgesehen. Das zeigt die jüngste Arbeitszeitbefragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Arbeitnehmer kamen im Schnitt auf ungefähr vier Überstunden pro Woche, Vollzeitbeschäftigte auf fast fünf. Besonders betroffen von Mehrarbeit sind demnach Fahrer von Lieferwagen und Lkw: Sie machen im Schnitt 7,2 Überstunden pro Woche.

Für die Studie der in Dortmund ansässigen Behörde, die nach 2015 zum zweiten Mal veröffentlicht wird, wurden vor rund einem Jahr über mehrere Wochen hinweg fast 10.000 Arbeitnehmer telefonisch befragt. Die in Arbeitsverträgen vereinbarte Arbeitszeit betrug – bezogen auf alle Teilzeit- und Vollzeitstellen zusammen – im Jahr 2017 durchschnittlich 35,1 Stunden. Im Arbeitsalltag tatsächlich geleistet wurden laut dem Ergebnis der Befragung aber durchschnittlich 38,7 Stunden. Vollzeitbeschäftigte arbeiteten im Schnitt 43,4 Stunden, obwohl in ihren Arbeitsverträgen eine Arbeitszeit von 38,6 Wochenstunden festgehalten war. Teilzeitbeschäftigte arbeiteten 23,9 statt der vertraglich vereinbarten 22,9 Stunden. Insgesamt, stellen die Experten fest, hat sich die Zahl der Überstunden und der geleisteten Arbeitszeit gegenüber der ersten großen Befragung im Jahr 2015 kaum verändert. Die Autoren der Studie führen das auf den seit Jahren stabilen deutschen Arbeitsmarkt zurück.

Deutliche Unterschiede fanden die Autorinnen und Autoren der Studie zwischen Männern und Frauen. Die überwiegende Mehrheit der Männer, stellen sie fest, arbeite mehr als 40 Stunden, ein Großteil der Frauen arbeite weniger. Ein Grund dafür sei, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiteten, auch wenn der Anteil der in Teilzeit arbeitenden Frauen zwischen 2015 und 2017 leicht abgenommen habe.



Vorgesetzte arbeiten länger

Erwartungsgemäß haben Beschäftigte mit Vorgesetztenfunktion im Schnitt längere Arbeitszeiten – sowohl was deren Arbeitsverträge (37,0 Stunden im Vergleich zu 34,2 Stunden), als auch was die reale Arbeitszeit angeht. Die Autorinnen und Autoren der Studie schreiben, dass sei zu großen Teilen auf die geringe Teilzeitquote bei Beschäftigten mit Führungsverantwortung zurückzuführen. Die höchsten Wochenarbeitszeiten fanden die Autoren in Industrie und Handwerk, die kürzesten im Bereich der Dienstleistungen. Berufsgruppen mit besonders hoher Belastung seien "Führerinnen und Führer von Fahrzeug- und Transportgeräten sowie Sicherheits-, Schutz- und Überwachungsberufe".

Die Studie ergab auch, dass die Last der Überstunden nicht gleichmäßig auf die Beschäftigten verteilt ist. Mehr als die Hälfte der Befragten leisten keine bis zwei Überstunden pro Woche. Ein weiteres Viertel macht 2 bis 5 Überstunden in der Woche, 15 Prozent zwischen 5 und 10 Überstunden und 8 Prozent mehr als 10 Überstunden. Außerdem entfällt ein größerer Teil der Mehrarbeit auf Beschäftigte zwischen 15 und 44 Jahren (4,2 Überstunden), als auf Beschäftigte jenseits des 45. Lebensjahrs (3,5 Überstunden). Ebenso steigt die Wahrscheinlichkeit Überstunden zu leisten mit dem Bildungsniveau.

Arbeitszeiten werden flexibler

Der größte Teil der Befragten (33 Prozent) gab an, sie haben "das Gefühl, dass die Arbeit im vorgesehenen Zeitraum nicht zu schaffen" sei. Der wichtigste Grund für zusätzliche Arbeit sind den Experten zufolge "betriebliche Gründe". Finanzielle Anreize wie eine zusätzliche Bezahlung spielen dagegen eine eher untergeordnete Rolle. Auch private Gründe für Überstunden, zum Beispiel "Spaß an der Arbeit", sind mit 20 Prozent vergleichsweise selten. Immer öfter wird die geleistete Mehrarbeit nicht bezahlt, hieß es.



Positiv sei, vermerken die Autorinnen und Autoren, dass es im Vergleich zur letzten Erhebung vor drei Jahren 2017 mehr Möglichkeiten gegeben habe, die Arbeitszeit flexibel zu gestalten, zum Beispiel was die Anfangs- und Endzeiten der Arbeit angeht. Ob dies einen allgemeinen Trend darstellt, sei jedoch noch nicht klar. Kritisch sehen die Experten "die leichte Zunahme der ständigen Erreichbarkeit, insbesondere bei Personen mit einem niedrigen Bildungsniveau und bei Beschäftigten mit sehr langen Arbeitszeiten".

Internationale Studien weisen immer wieder darauf hin, dass lange und überlange Arbeitszeiten sowie häufige Überstunden ein Risiko für die Gesundheit und die Sicherheit bei der Arbeit darstellten. "Besonders risikobehaftet sind lange Arbeitszeiten, wenn sie mit weiteren arbeitszeitlichen Belastungen, zum Beispiel Schicht-, Nacht- oder Wochenendarbeit, kumulieren", heißt es in der Studie.