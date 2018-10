Maria Demertzis ist stellvertretende Direktorin beim Thinktank Bruegel in Brüssel. Sie war zuvor bei der Europäischen Kommission und der Forschungsabteilung der niederländischen Zentralbank tätig.



ZEIT ONLINE: Frau Demertzis, warum ist es so schwierig, einen Kompromiss in den Brexit-Verhandlungen zu finden?

Maria Demertzis: In Großbritannien haben die Brexit-Befürworter das Referendum mit einer Reihe von Lügen gewonnen. Deshalb ist der Job von Premierministerin Theresa May und auch der EU alles andere als einfach. Unter den britischen Konservativen gibt es zu viele Populisten, die immer noch behaupten, der Brexit wäre ohne große negative Folgen.

ZEIT ONLINE: Sehen Sie irgendwo Fortschritte?

Demertzis: Der Chequers-Plan von Theresa May ist ein Fortschritt – zumindest im Geiste. Aber er ist immer noch viel zu vage. Deshalb reagiert die EU auch so negativ. Für die britische Regierung ist es offensichtlich sehr schwierig, eine klare Haltung zu finden: Das sind die drei Dinge, die wir wollen, dafür geben wir diese drei Dinge auf.

ZEIT ONLINE: Sie behaupten, beide Parteien – die EU und Großbritannien – befänden sich in einer Art Gefangenendilemma. Was heißt das?

Demertzis: Es gibt Möglichkeiten für einen Kompromiss. Dafür müssen jedoch beide Seiten nachgeben und eine solche Lösung auch anstreben. Die momentan vorherrschende harte Haltung in Brüssel und London führt jedoch dazu, dass die Wahrscheinlichkeit für die schlechteste aller Alternativen steigt: ein EU-Ausstieg ohne Abkommen.

ZEIT ONLINE: Niemand kann ein Interesse an einem solchen Szenario haben, oder?

Demertzis: Ich glaube nicht, dass irgendjemand am Verhandlungstisch ein solches Ergebnis will. Das träfe Großbritannien und die EU hart. Nur steuern wir gerade genau darauf zu.

ZEIT ONLINE: Wenn es in Wahrheit niemand will: Welche Seite wird als Erstes nachgeben?

Demertzis: In der Theorie knickt immer die schwächere Seite ein, die Seite, die am meisten zu verlieren hat. In den Brexit-Verhandlungen ist das Großbritannien. Und hier kommen die harten Brexiteers wieder ins Spiel: Weil sie genau das wissen, fordern sie, noch härter gegenüber der EU aufzutreten. Nur: Wer zu lange blufft, verliert am Ende alles.

ZEIT ONLINE: Sollte die EU Verständnis für das Dilemma von Theresa May zeigen und stärker auf sie zugehen?

Demertzis: In der Theorie: ja. In der Praxis ist das deutlich schwieriger. Denn das könnte falsch interpretiert werden: Die EU beugt sich den Forderungen von Populisten wie Boris Johnson. In Brüssel ist man sich natürlich gewahr, mit was Theresa May konfrontiert ist. Aber gleichzeitig hat die EU auch immer wieder klargemacht, was verhandelbar ist und was nicht.