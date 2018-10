Der Autohersteller Volkswagen will alle Diesel-Fahrzeuge seiner Marken VW, Seat, Skoda und Audi mit den Abgasnormen 1 bis 4 gegen die Zahlung von einer Prämie nicht nur zurücknehmen, sondern auch verschrotten und damit gänzlich aus dem Verkehr ziehen. Dies berichten die Deutsche-Presse-Agentur sowie die Bild-Zeitung unter Berufung auf einen Beschluss des Konzernvorstands. Wie die BildZiel ist demnach, drohende Fahrverbote zu verhindern.

Autobesitzer, die sich für diesen Tausch entscheiden, erhalten demnach eine Prämie, die je nach Modell gestaffelt werden soll. Laut den Medienberichten reicht sie von 1.500 Euro bis maximal 10.000 Euro. Diese Summe sollen vor allem jene Autobesitzer erhalten, die die besonders großen Modelle des VW-Konzerns fahren.

Wie die Bild-Zeitung weiter schreibt, soll es in den 14 Städten mit besonders belasteter Luft zusätzlich zu diesen Umtauschprämien ein Sonderprogramm für Diesel-Autos der Abgasnormen 4 und 5 geben. Dazu zählt demnach eine günstigere Finanzierung. VW stellt der Zeitung zufolge zudem eine Deutschland-Garantie aus, die ab Kaufdatum für drei Jahre gilt.

Volkswagen wollte sich zunächst nicht offiziell äußern. Allerdings kündigte ein Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur an, der Konzern werde noch an diesem Donnerstag weitere Details des Dieselumtauschprogramms mitteilen.

Streit um Bußgelder in Milliardenhöhe

Zuvor war bekanntgeworden, dass Volkswagen mehr als einer Million Diesel-Besitzer vom 1. November an Umtauschprämien anbieten will. Die geplanten Prämien sollten im Durchschnitt bei etwa 4000 Euro für Diesel der Abgasnormen Euro 1 bis Euro 4 liegen - und bei 5000 Euro für Euro-5-Diesel.

Die große Koalition streitet derzeit über mögliche Milliarden-Bußgelder für Autobauer. Hintergrund ist die Weigerung der Hersteller, bei möglichen technischen Nachrüstungen älterer Diesel-Autos die Kosten vollständig zu übernehmen. Dies ist neben Kaufanreizen für sauberere Autos ein zentraler Punkt eines Maßnahmen-Pakets, auf das sich Union und SPD im Kampf gegen Fahrverbote geeinigt hatten.

Die Zukunft der Autoindustrie ist an diesem Donnerstag gleich auf zwei Terminen ein Thema: So trifft sich die Autoindustrie in Nürtingen, geladen sind neben Porsche-Chef Oliver Blume auch sein Amtskollege von Skoda, Bernhard Maier, sowie der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes. Zudem beginnen die Verkehrsminister der Bundesländer ihre zweitägige Herbsttagung, an dem auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) teilnehmen wird.