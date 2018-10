Eines der seltsamsten Worte im Brexit-Vokabular ist wohl das englische Preparedness: Es meint den Zustand, auf etwas – mehr oder weniger gut – vorbereitet zu sein. Bezogen auf den Brexit bedeutet Preparedness, dass sich die EU und ihre Mitgliedsstaaten auf einen harten Abgang Großbritanniens vorbereiten, also darauf, dass das Land Ende März 2019 ohne Übergangsregeln aus der EU, dem Binnenmarkt und der Zollunion austritt. Das wäre das sogenannte No-Deal-Szenario. Es tritt ein, falls die EU und Großbritannien sich nicht mehr rechtzeitig auf die Regeln des Austritts einigen können.



Aus Kreisen der EU in Brüssel hört man, die Preparedness für einen harten Brexit habe in den vergangenen Tagen zugenommen. Auch die Bundesregierung bereitet sich vor. Am Mittwoch soll der Brexit-Kabinettsausschuss über entsprechende Gesetzentwürfe beraten. In ihnen geht es nicht nur um die Zahl der Zöllner, die im Falle eines No Deal erhöht werden müsste, sondern beispielsweise auch um juristische Fragen des Aufenthaltsrechts: Welchen Status haben etwa Briten in Deutschland, wenn sie nicht mehr Unionsbürger sind?

Ab Mittwochabend werden sich dann die 27 EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel treffen – und eigentlich hatten sie mit anderen Vorzeichen für ihren Gipfel gerechnet. Ende vergangener Woche waren die Brexit-Unterhändler noch recht optimistisch. Sie dachten, sie würden sich über das Wochenende auf ein rechtlich bindendes Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien einigen.



Die (nord-)irische Grenze

Vor allem beim wichtigsten Streitpunkt wurde eine Lösung immer wahrscheinlicher: Der Frage, wie in Zukunft die Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland geregelt sein solle. Alle Beteiligten wollen diese Grenze offenhalten. So sieht es auch das Karfreitagsabkommen von 1998 zwischen Irland und Nordirland vor. Es beendete damals den von Gewalt geprägten Nordirlandkonflikt und soll auf jeden Fall weiterhin gelten – auch wenn es zum Brexit kommt.



Wie sieht das Brexit-Abkommen aus? Das Austrittsabkommen Das Austrittsabkommen regelt das Verhältnis zwischen EU und Großbritannien bis zum Ende der Übergangsfrist nach dem Brexit, also bis zum 31. Dezember 2020. In ihm wird festgelegt, wieviel Geld Großbritannien noch zu zahlen hat (gut 40 Milliarden Euro). Es wird festgehalten, dass EU-Bürger, die in Großbritannien leben, und Briten, die in der EU ansässig sind, ihre Rechte behalten. Auch zahlreiche weitere Modalitäten sind ausverhandelt. Nur bei der Notlösung, die greifen soll, wenn sich beide Seiten nicht auf ein Freihandelsabkommen und damit in der Nordirland-Frage einigen können, gibt es noch keinen Kompromiss. Zur Debatte steht, dass Nordirland im Binnenmarkt bleibt und Nordirland oder gesamt Großbritannien - möglicherweise befristet - in der Zollunion bleiben. Zoll- und Qualitätskontrollen sollen in den englischen und nordirischen Häfen erfolgen, was von der nordirischen Partei DUP bisher abgelehnt wird. Dies muss geklärt werden, bevor das Abkommen vom EU-Rat und dem britischen Parlament abgesegnet werden kann. Das künftige Freihandelsabkommen In einer parallel zum Austrittsabkommen beschlossenen politischen Erklärung soll der Rahmen des künftigen Freihandelsabkommens festgelegt werden. Das Abkommen selbst wird erst während der zweijährigen Übergangsfrist nach dem formalen EU-Austritt verhandelt. Aber beide Seiten wollen schon jetzt wissen, auf was sie sich in Zukunft einlassen. Heißt: Wie eng bleibt Großbritannien mit der EU verbunden? Davon hängt auch ab, wie das Problem der grünen Grenze auf der irischen Insel geregelt wird. Fraglich ist dabei, ob die EU auf den Wunsch der britischen Regierung eingehen wird, eine Mitgliedschaft im Binnenmarkt nur bei Gütern zu gestatten, oder darauf besteht, dass sich der Binnenmarkt grundsätzlich auf Güter, Dienstleistungen, Kapital und Freizügigkeit der Personen bezieht und dies nicht getrennt werden kann. Das Freihandelsabkommen selbst kann erst ausgehandelt werden, wenn Großbritannien nach dem 29. März 2019 und nach dem Brexit ein so genannter Drittstaat geworden ist. Parallel zum Freihandelsabkommen werden mehrere Drittstaatenabkommen vereinbart, die andere Bereiche wie Sicherheit, Flugverkehr und außenpolitische und militärische Zusammenarbeit regeln sollen.

Wie genau das funktionieren soll, ist die heikle Frage. Zurzeit wird vor allem über eine Notlösung verhandelt, genannt Backstop. Sie ist nötig, damit es auch dann keine Grenzkontrollen auf der irischen Insel gibt, wenn die EU und Großbritannien sich bis Ende 2020 nicht auf ein neues Freihandelsabkommen einigen. (Zurzeit ist der Plan, dass Großbritannien ab dem offiziellen EU-Austritt Ende März 2019 eine knapp zweijährige Übergangsfrist genießt, in der es weiterhin Mitglied im Binnenmarkt und der Zollunion ist.) May hatte der EU vorgeschlagen, dass das gesamte Königreich im Notfall Mitglied einer Zollunion mit der EU bleiben könnte. Zudem sollte Nordirland – im Gegensatz zum Rest des Landes – weiter Teil des EU-Binnenmarktes sein. So wollte man Zollkontrollen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland vermeiden.

Daraus entsteht aber ein neues Problem: Es müssten Kontrollen im Warenverkehr zwischen Nordirland und Großbritannien stattfinden – und das lehnt die britische Regierung als Angriff auf die Souveränität des Landes ab. Eine "Grenze in der Irischen See" sei völlig inakzeptabel, hat die britische Premierministerin Theresa May immer wieder betont.



Zentrale Fragen ungelöst

Dabei tritt die Backstop-Lösung im besten Fall gar nicht ein. Dennoch ist die Notlösung extrem umstritten. In dem Konflikt geht es vor allem um die Frage, ob der Backstop zeitlich befristet sein sollte oder nicht. Die britische Regierung pocht auf eine Befristung, damit Großbritannien nicht am Ende doch dauerhaft in einer Zollunion mit der EU hängen bleibt – was überzeugte Brexiteers nicht mittragen würden. In EU-Kreisen heißt es hingegen, eine Befristung mache rein logisch keinen Sinn. Ein Notfallszenario solle man nicht begrenzen.



Am Wochenende schickte May ihren Brexit-Minister Dominic Raab nach Brüssel. Er musste verkünden, Großbritannien könne der Backstop-Lösung nicht zustimmen. "Trotz intensiver Bemühungen sind einige Schlüsselfragen noch ungelöst, darunter die des 'Sicherheitsnetzes' zur Vermeidung einer harten Grenze" zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland, twitterte EU-Brexit-Verhandler Michel Barnier. Und EU-Ratspräsident Donald Tusk schickte nur einen Tag später ein Einladungsschreiben zum EU-Gipfel in die Hauptstädte, in dem es heißt, ein No-Deal-Szenario sei so wahrscheinlich wie zuvor.