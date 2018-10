Die EU-Kommission hat den Haushaltsentwurf Italiens für das kommende Jahr zurückgewiesen. Die Pläne der Regierung in Rom stellten "einen besonders schwerwiegenden Verstoß" gegen EU-Empfehlungen dar, teilte die Kommission mit. Es ist das erste Mal, dass die EU-Kommission vorab einen Haushaltsentwurf ablehnt.

Die italienische Regierung habe "offen und bewusst" gegen ihre Verpflichtungen gegenüber der EU verstoßen, sagte Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis. Die Kommission habe deshalb "keine Alternative" gehabt, als den Entwurf zurückzuweisen.

"Es ist verlockend zu versuchen, Schulden mit mehr Schulden zu bekämpfen", sagte Dombrovskis. "Aber ab einem Punkt werden es zuviel Schulden. Und am Ende hat man dann keine Freiheit mehr." Dombrovskis verwies darauf, dass der italienische Staat schon im vergangenen Jahr mehr für Zinszahlungen ausgegeben habe als für Bildung.

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici sagte: "Der Ball ist jetzt in Händen der italienischen Regierung." Die Kommission werde die kommenden drei Wochen nutzen, um einen Dialog mit Rom zu führen. "Wir hoffen, dass dies auf konstruktive Weise erfolgt."

Salvini will Entwurf nicht ändern

Die italienische Regierung will offenbar jedoch keine Änderungen vornehmen. "Es ändert sich nichts, die Herren der Spekulation mögen abtreten, es gibt keinen Weg zurück", sagte Vize-Premier Matteo Salvini nach der Entscheidung der Kommission laut Nachrichtenagentur Ansa. Die EU-Kommission würde nicht eine Regierung, "sondern ein Volk attackieren". Man werde den Italienern "keinen einzigen Cent" aus den Taschen nehmen.

Die neue Regierung in Rom hat eine Abkehr vom Sparkurs angekündigt und plant eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das ist dreimal so viel wie von der Vorgängerregierung mit Brüssel vereinbart. Sorge bereitet in der EU, dass Italien mit 131 Prozent der Wirtschaftsleistung bereits jetzt die zweithöchste Gesamtverschuldung der Eurozone nach dem langjährigen Krisenstaat Griechenland hat.

Italien wird drei Wochen Zeit haben, um einen neuen Haushaltsentwurf vorzulegen. Die EU-Kommission hat dann gleichfalls bis zu drei Wochen für die Prüfung. Bleibt es bei der Kritik, kann die Kommission ein Verfahren wegen eines exzessiven Defizits eröffnen. Dieses kann am Ende zu Milliardengeldbußen für Italien und zur Kürzung von EU-Strukturgeldern führen.