Die umstrittenen Staatsanleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) sind nach Ansicht des zuständigen Gutachters am Europäischen Gerichtshof (EuGH) rechtens. Das Programm verstoße nicht gegen das Verbot der Staatsfinanzierung durch die Notenbank, argumentiert Generalanwalt Melchior Wathelet. Es gehe auch nicht über das Mandat der Zentralbank hinaus.

In seinem Schlussantrag schlug Wathelet dem EuGH vor, das Programm für gültig zu erklären. Die Schlussanträge des Generalanwalts sind für den Gerichtshof zwar nicht bindend, doch geben sie in der Regel die Richtung vor. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet, es könnte noch vor dem Ende des Jahres fallen.

Wathelet widerspricht damit den Bedenken des Bundesverfassungsgerichts. Die Karlsruher Richter hatten den EuGH im Sommer 2017 um eine rechtliche Bewertung gebeten. Sie erklärten, sie sähen "gewichtige Gründe" für die Vermutung, dass die EZB unzulässigerweise Staatshaushalte finanziere. Um die Frage auszuloten, wandten sie sich an den EuGH.

Günstige Kredite für die Konjunktur

Konkret geht es in dem Verfahren um das Programm zum Ankauf von staatlichen Wertpapieren an den Sekundärmärkten – also nicht direkt von den Emittenten. Wegen seines englischen Namens Public Sector Purchase Programme wird es auch mit PSPP abgekürzt. Die Europäische Zentralbank legte PSPP im März 2015 auf. Sie nutzt das PSPP nur subsidiär, also als Ergänzung zu anderen Programmen, mit denen sie Unternehmensanleihen kauft.

Die vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihekäufe durch PSPP und verwandte Programme waren in den vergangenen Jahren das zentrale Kriseninstrument der Zentralbank. Sie sollten Kredite für Unternehmen und Privatpersonen extrem kostengünstig verfügbar machen, um so die Konjunktur anzuschieben. Weil die Wirtschaft inzwischen wieder besser läuft, will die Notenbank das Programm aber ohnehin zum Jahresende auslaufen lassen. Dann wird die EZB voraussichtlich staatliche Anleihen im Gesamtwert von voraussichtlich rund 2,6 Billionen Euro halten. Im August 2018 waren es etwas mehr als 2,5 Billionen Euro.

Vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt hatten unter anderen die Euro-Kritiker Bernd Lucke und Hans-Olaf Henkel, einst führende Vertreter der Alternative für Deutschland. Auch der frühere CSU-Politiker Peter Gauweiler war unter den Klägern. Sie hatten argumentiert, die Anleihekäufe verstießen gegen das Verbot der Staatsfinanzierung und zudem gegen das im Grundgesetz verankerte Demokratieprinzip. Das Bundesverfassungsgericht befürchtete zudem, die Anleihekäufe könnten unter Umständen das Budgetrecht des Deutschen Bundestags beeinträchtigen.

Anleihekäufe "erforderlich"

Generalanwalt Wathelet sieht das nun anders. Die Prüfung habe "nichts ergeben, was seine Gültigkeit (gemeint ist das PSPP-Programm) beeinträchtigen könnte", schreibt er in seinem Antrag. Insbesondere argumentiert er: Das Programm sei so gestaltet, dass es dem Verbot zur Staatsfinanzierung nicht widerspreche, denn es nehme den Mitgliedsstaaten nicht den Anreiz, selbst eine "gesunde Haushaltspolitik" zu verfolgen.



Die EZB kaufe keineswegs gezielt Anleihen der Staaten auf, die sich in Finanzierungsschwierigkeiten befänden, sondern richte sich nach davon unabhängigen Kriterien. Derzeit laufe gegen einen einzigen Mitgliedsstaat, Spanien, ein Defizitverfahren – 2011 seien es noch 24 gewesen. "Diese objektive Lage deutet darauf hin, dass die Mitgliedsstaaten der EU eine gesunde Haushaltspolitik verfolgen", argumentiert Wathelet.



Zudem wirke das PSPP nicht so stark, wie es direkte Anleihekäufe täten, schreibt er in seinem Antrag. Das Programm sei "zur Erreichung seines Ziels ebenso geeignet wie erforderlich", denn andere, ebenso wirksame währungspolitische Maßnahmen hätte die EZB bereits ausgeschöpft, und gehe "nicht offensichtlich über das für die Erreichung des Ziels Erforderliche hinaus".