Trotz internationaler Kritik an Saudi-Arabien und dem Tod des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi hat das Königreich auf einer Wirtschaftskonferenz in Riad Verträge in Milliardenhöhe abgeschlossen. Laut Regierungsvertretern wurden auf der sogenannten Future Investment Initiative Conference (FII) Verträge in den Bereichen Öl, Gas und Verkehr vereinbart. Von zwölf "Mega-Deals" im Wert von mehr als 50 Milliarden Dollar war die Rede.



Unter den Vertragspartnern waren demnach Südkoreas Autobauer Hyundai, der amerikanische Ölfeldausrüster Schlumberger sowie der französische Ölkonzern Total. Allein der saudische Energiekonzern Aramco habe 15 Abkommen im Wert von mehr als 34 Milliarden Dollar abgeschlossen.



Bereits im April hatte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman in Paris einen Teil der nun in Riad abgeschlossenen Geschäfte in Gang gebracht. Am Dienstag erschien er persönlich auf der Veranstaltung und nannte die Konferenz "großartig". Er fügte im Telegrammstil hinzu: "Mehr Leute, mehr Geld." Bilder des saudischen Senders Al-Ekhbariya zeigten, wie sich die Gäste der Konferenz erhoben, als der 33 Jahre alte Thronfolger den Saal betrat. Im Publikum saß Mohammed bin Salman neben dem jordanischen König Abdullah II., wie der Nachrichtensender Al-Arabija meldete.

Zu Beginn der Konferenz sagte Energieminister Chaled al-Faleh, das Königreich durchlebe "schwierige Tage". Khashoggis gewaltsamer Tod sei "abscheulich" und könne von niemandem in Saudi-Arabien gerechtfertigt werden. Faleh sprach vor einer deutlich reduzierten Teilnehmerzahl. In den vergangenen Wochen hatte eine Reihe von Wirtschaftsvertretern abgesagt, darunter IWF-Chefin Christine Lagarde, Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und mehrere Medien. Auch rund 20 Chefs von Firmen wie JP Morgan, Ford, Uber und der Deutschen Bank zogen ihre Teilnahme zurück.

Firmen aus China und Russland in Riad

Zuletzt hatte sich auch Siemens-Chef Joe Kaeser entschieden, nicht nach Riad zu reisen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dadurch könnte dem Unternehmen möglicherweise ein milliardenschwerer Kraftwerksauftrag des Golf-Staates verloren gehen. Am Rande der Konferenz sollte eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben werden, sagte eine mit den Plänen vertraute Person zu Reuters. Ob der staatliche Auftrag für Siemens damit in Gefahr ist, blieb zunächst unklar. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg ist die Unterzeichnung nur aufgeschoben. Das Projekt könne Siemens bis zu 20 Milliarden Dollar bringen.

Saudi-Arabien ist der weltgrößte Erdölexporteur. Das Königreich will seine Wirtschaft auf neue Bereiche ausweiten. Zum zweiten Mal findet nun die Investorenkonferenz, die auch Davos in der Wüste genannt wird, statt. Mohammed bin Salman wollte bei dem Treffen ursprünglich ein ehrgeiziges wirtschaftliches Reformprogramm präsentieren und um Investitionen werben.

Die Konferenz, an der viele chinesische und russische Firmen teilnahmen, fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen im Hotel Ritz-Carlton statt. Geplant war unter anderem auch eine Rede von Kirill Dmitrijew, dem Leiter des russischen Fonds für Direktinvestitionen.

Spanien liefert weiter Waffen an Saudi-Arabien

Seit dem Tod Khashoggis stehen auch einmal mehr die Rüstungsexporte an Saudi-Arabien in der Kritik. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte zu Beginn der Woche, dies könne "nicht stattfinden in dem Zustand, in dem wir momentan sind". Doch ist fraglich, ob ein Stopp der Lieferungen umsetzbar ist. Viele Waffen gelangen über Kooperationen und folglich über Partnerländer nach Saudi-Arabien.

Spanien positionierte sich derweil eindeutig: Das Parlament in Madrid lehnte es am Dienstag ab, Waffenexporte wegen der Tötung Khashoggis zu stoppen. Zwei entsprechende Anträge von linken sowie von regionalen Parteien wurden bei Abstimmungen im Verteidigungsausschuss des Congreso de los Diputados abgewiesen. Gegen einen Stopp stimmten unter anderem die Vertreter der regierenden Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) von Ministerpräsident Pedro Sánchez, aber auch die Politiker der stärksten Oppositionskraft, der konservativen Volkspartei (PP). Nach Angaben des renommierten Instituts für Friedensforschung Sipri ist Spanien nach den USA, Großbritannien und Frankreich der viertgrößte Waffenlieferant Saudi-Arabiens.