Fruchtgummi-Vampire und Schokoladen-Glubschaugen: Deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher geben Millionen für Halloween-Süßigkeiten aus. Im vergangenen Jahr kauften sie 1.700 Tonnen Süßes im Gesamtwert von knapp zehn Millionen Euro, wie eine Studie des Marktforschers Nielsen zeigt. Gemessen am Vorjahr ging der Verbrauch um 20 Prozent zurück.



Die Absatzzahlen von Weihnachts- und Osterartikel seien jüngst noch gestiegen, sagt Nielsen-Süßwarenexpertin Valeska Wittgen. Rund 53 Prozent der Verbraucherausgaben für Saison-Süßigkeiten entfielen auf Weihnachtsartikel, weitere 45 Prozent auf Ostersüßwaren – und zuletzt 2 Prozent auf Halloween.

Am liebsten kaufen die Deutschen demnach Halloween-Produkte beim Discounter. Die Billiganbieter machten rund 92 Prozent aller Einkäufe aus. "Halloween-Süßigkeiten werden meistens verschenkt, wenn es an der Tür heißt "Her mit Süßem, sonst gibt's Saueres". Dafür wollen die Verbraucher gewappnet sein", sagt Wittgen.

Halloween, das aus dem angelsächsischen Raum stammt, wird am 31. Oktober gefeiert.