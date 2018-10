Chinas Wachstum ist unerwartet stark zurückgegangen. Das Bruttoinlandsprodukt habe zwischen Juli und September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,5 Prozent zugelegt, teilte das Statistikamt in Peking mit. Die Erwartungen der Analysten wurden damit verfehlt. Sie hatten nach einem Plus von 6,7 Prozent im Vorquartal mit 6,6 Prozent gerechnet.



Als Grund für die Entwicklung sehen Experten vor allem den Handelsstreit mit den USA. Beide Länder überziehen sich seit Monaten gegenseitig mit Importzöllen. Eine echte Entspannung in dem Konflikt ist bislang nicht in Sicht. Chinas Wachstum im vergangenen Vierteljahr war das schwächste seit dem ersten Quartal 2009, als die globale Finanzkrise die Konjunktur belastete. Auch die Industrieproduktion im September fiel mit 5,8 Prozent niedriger aus als Experten erwartet hatten.



Investitionen in den ersten neun Monaten des Jahres sowie die Einzelhandelsumsätze im September legten dagegen mehr als erwartet zu. Der Außenhandel hatte sich im dritten Quartal noch als stabil erwiesen, unter anderem weil Exporteure den Sonderzöllen der USA zuvorkommen wollten. Beobachter rechnen daher damit, dass sich der Handelskonflikt in den nächsten Monaten deutlich stärker auswirken wird, da der Großteil der US-Sonderabgaben auf Importe aus China erst seit vergangenem Monat in Kraft sind.

Um das Wachstumsniveau relativ stabil zu halten, habe die Regierung schon die Geld- und Haushaltspolitik gelockert, sagte Max Zenglein vom China-Institut Merics in Berlin. "Die chinesische Regierung fürchtet einen starken wirtschaftlichen Abschwung." Sie versuche daher, dem Wachstum etwa durch Infrastrukturprojekte neue Impulse zu geben.



Dadurch drohten aber neue Gefahren: Durch den Handelsstreit und die ausufernde Verschuldung sei China "mit einer Kombination von externen und internen Risikofaktoren konfrontiert", sagte Zenglein. Peking sei zum Handeln gezwungen. "Damit wird klar, dass die Widerstandsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft sinkt."



Der Kampf gegen die Verschuldung und Finanzrisiken erhöht die Kreditkosten für Unternehmen. Auch sinke die Zuversicht der Marktteilnehmer, sagte Liu Yuanchun, Wirtschaftsprofessor der Pekinger Volksuniversität. "Die Wirtschaft ist beeinträchtigt durch eine langsameren Trend bei Investitionen und im Konsum." Im vierten Quartal werde sich der Handelsstreit zwischen China und den USA noch direkter auswirken.

Die Gespräche zwischen den beiden Staaten sind derzeit ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping werden sich jedoch Ende November auf dem Gipfel führender Wirtschaftsnationen G20 in Buenos Aires treffen.