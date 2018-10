Zwischen Hongkong und dem chinesischen Festland ist die weltweit größte Meeresbrücke von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping eröffnet worden. Nach neun Jahren Bauzeit verbindet die Brücke im Perlflussdelta die asiatische Finanz- und Wirtschaftsmetropole mit der Region der südchinesischen Provinz Guangdong und soll einen großen Wirtschaftsraum schaffen.

Die Kosten gab die chinesische Regierung mit 120 Milliarden Yuan an, umgerechnet 15 Milliarden Euro. Die 55 Kilometer lange Verbindung besteht aus einer Brücke und einem 6,7 Kilometer langen Unterwassertunnel zwischen zwei künstlichen Inseln.

In der Bevölkerung ist das Projekt wegen Bauverzögerungen, Kostenüberschreitungen, mangelnder Transparenz, Korruption und tödlichen Unfällen umstritten. Viele der sieben Millionen Hongkonger fürchten auch eine stärkere Integration in die Volksrepublik und möchten stattdessen ihre Insellage und Sonderrolle bewahren.

Brücke reduziert Fahrzeiten enorm

Seit der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China wird Hongkong in seinem eigenen Territorium mit hoheitlichen Grenzen als chinesische Sonderverwaltungsregion autonom regiert. Nach dem gleichen Modell wird auch die frühere portugiesische Enklave Macao seit ihrer Rückgabe 1999 an China eigenständig verwaltet.

Die Brücke reduziert die Fahrzeit in die Volksrepublik um mehrere Stunden. Bisher dauerte es vom Hongkonger Flughafen bis in das 1,6 Millionen Einwohner zählende Zhuhai vier Stunden – künftig werden es 45 Minuten sein. Vom Hongkonger Containerhafen Zhuhai soll es künftig statt 3,5 Stunden nur noch 75 Minuten in die Stadt auf dem Festland dauern. Die Reisezeit nach Macao verbessert sich nicht wesentlich, da es nur eine Stunde mit der Fähre von Hongkong entfernt ist.

Allerdings wird die wichtigste Zufahrtsstraße der Brücke zum Hongkonger Hafen erst nächstes Jahr fertiggestellt, was die Kritik an dem Projekt verstärkt hat. Es wird befürchtet, dass die bestehenden Straßen durch den zusätzlichen Verkehr überlastet sind. Hongkong ist einer der größten Containerhäfen weltweit.

Umstritten ist auch, dass die Brücke mit dem eigenen Auto nur mit besonderen Genehmigungen für einzelne Abschnitte befahren werden kann. Die meisten Reisenden müssen spezielle Busse nehmen, um die Brücke zu nutzen.