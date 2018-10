Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den neuen Flughafen in der türkischen Metropole Istanbul eröffnet. Der Flughafen erhalte den Namen Istanbul, sagte der Staatspräsident bei der Eröffnungsfeier am türkischen Nationalfeiertag im Norden der Metropole. "Istanbul ist nicht nur unsere größte Stadt, sondern auch die wertvollste Marke unseres Landes", sagte er. "Deshalb haben wir diesem großen Werk für diese unbezahlbare Stadt den Namen Istanbul gegeben." Es war darüber spekuliert worden, ob Erdoğan den Flughafen nach sich selbst benennen lässt.



Nach Angaben der Betreibergesellschaft kostet der Bau des Flughafens insgesamt mehr als zehn Milliarden Euro. Grundsteinlegung war im Juni 2014. Wegen Verzögerungen beim Bau und eines Arbeiterstreiks wurde die tatsächliche Betriebsaufnahme auf Januar verschoben. An der Eröffnungszeremonie nahmen Vertreter zahlreicher Staaten teil, unter ihnen die Präsidenten Serbiens, Bulgariens sowie Sudans umstrittener Staatschef Omar al-Baschir, gegen den wegen Völkermords ein internationaler Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vorliegt.

Die Eröffnung ist zunächst weitgehend symbolisch. Bis zum Umzug der halbstaatlichen Fluggesellschaft Turkish Airlines am 29. Dezember vom Atatürk-Airport zum neuen Flughafen am Schwarzen Meer werden zunächst nur fünf Ziele angeflogen. Der nach Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk benannte alte Airport soll für den nicht zivilen Luftverkehr, für Luftfahrtmessen und andere Aktivitäten geöffnet bleiben. Teile des Geländes werden in einen Park umfunktioniert. Der zweite Istanbuler Flughafen Sabiha Gökçen auf der asiatischen Seite der Metropole, über den im vergangenen Jahr 31 Millionen Passagiere reisten, bleibt offen.

Tödliche Arbeitsunfälle und Kritik von Umweltschützern

In einer ersten Phase soll der neue Airport eine Kapazität von 90 Millionen Reisenden jährlich erreichen. In zehn Jahren soll der Flughafen mit einer geplanten Kapazität von 200 Millionen Passagieren zum größten Flughafen der Welt werden. Dann soll er eine Kapazität von 500 Flugzeugen haben und täglich 2.000 Starts und Landungen abwickeln, 250 Fluglinien sollen mehr als 350 Ziele in aller Welt anfliegen. Neben der dritten Bosporus-Brücke und dem geplanten Istanbul-Kanal ist der Flughafen eines der wichtigsten Projekte Erdoğans zur Modernisierung der Infrastruktur und zur Schaffung einer "neuen Türkei".



Mit einer Fläche von 76 Quadratkilometern wird der neue Flughafen dreimal so groß wie der Atatürk-Flughafen sein. Umweltschützer hatten kritisiert, dass für den Bau Hunderttausende Bäume gefällt und riesige Flächen versiegelt werden mussten. Bis zur Fertigstellung einer U-Bahn-Linie wird der 35 Kilometer vom Stadtzentrum entfernte Airport nur per Bus und Taxi erreichbar sein.

Während der Bauarbeiten hatte es mehrere tödliche Arbeitsunfälle gegeben. Gegen den Arbeiterstreik waren die Behörden hart vorgegangen. Die Türkei-Expertin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Emma Sinclair-Webb, forderte erneut die Freilassung von 30 noch inhaftierten Arbeitern und Gewerkschaftern. Diejenigen, die ungerechterweise wegen der Proteste gefeuert worden seien, müssten ihre Jobs zurückbekommen, sagte sie.