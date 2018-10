Giuseppe Conte hatte sich vorgenommen, die Bundeskanzlerin zu beeindrucken. Also nahm er gleich ein großes Wort in den Mund, als er Angela Merkel beim Gipfel in Brüssel traf: poderose. "Mächtig", sagte Conte, seien die Strukturreformen, die seine Regierung angestoßen habe. Vielleicht war die Bundeskanzlerin überrascht ob dieser steilen Behauptung. Sollte es so gewesen sein, hat sie es Conte gewiss nicht gezeigt, sie ist ja eher von kontrollierter Natur. Später, als Merkel in ihrer Pressekonferenz von dem Treffen mit Conte berichtete, erwähnte sie die mächtigen Reformen der italienischen Regierung: Es geht um den Kampf gegen die Korruption und mehr Transparenz bei den digitalen Diensten des Öffentlichen Dienstes. "Gute Ansätze, die für Italien sehr hilfreich sein könnten", sagte Merkel.

Was die Bundeskanzlerin nicht sagte: Contes mächtige Strukturreformen sind peanuts im Vergleich zu dem eigentlichen italienischen Problem dieser Tage: dem Staatshaushalt. Den hatte die italienische Regierung Anfang der Woche der EU zur Prüfung vorgelegt, so wie es alle Euroländer machen müssen. Die regierende Koalition von Lega und Fünf-Sterne-Bewegung will die Neuverschuldung kräftig erhöhen. Muss sie ja auch. Sie hat ihren Wählern viel versprochen. Einen früheren Renteneintritt und ein Grundeinkommen zum Beispiel. Das Haushaltsdefizit soll 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) betragen. Das liegt zwar unter der Defizitgrenze der EU – ist aber dreimal so viel wie ursprünglich geplant.

Die EU-Kommission ist wenig angetan von Matteo Salvinis Plänen, sie forderte die Regierung erst einmal "zur Klärung" auf – das ist der erste Schritt in einem förmlichen Verfahren, das auch damit enden kann, dass die EU den Haushalt zurückweist. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker betont, dass man jetzt freundlich, aber bestimmt mit Italien sprechen werde. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz formulierte es forscher: "Jede Überschuldung halte ich für gefährlich", sagte er.



Europa ist vorbereitet, zumindest besser als früher

Seit Antritt der neuen Regierung steht Italien im Fokus der EU, aber auch internationaler Anleger. Investoren verfolgen genau, welchen haushaltspolitischen Kurs das Land einschlägt. Schließlich ist Italien nicht nur die drittgrößte Volkswirtschaft der EU sondern auch der weltweit drittgrößte Markt für Staatsanleihen: Mit insgesamt 2,3 Billionen Euro ist der italienische Staat bei seinen Anlegern verschuldet. Italien reisst seit Jahren die Schuldenobergrenze der EU. Wenn irgendwann die Ratingagenturen und die Finanzmärkte das Vertrauen in die Haushaltspolitik der Regierung verlieren, dann muss die Regierung höhere Zinsen zahlen, um weiterhin Investoren zu finden. Also steigt die Verschuldung weiter. Am Ende schlägt sich das auf den Bankensektor durch, der schon jetzt Staatstitel in Höhe von rund 375 Milliarden Euro hält. Willkommen im Schuldenkarussell.

Ist Europa darauf vorbereitet? Auf jeden Fall viel besser als noch vor fünf Jahren. Inzwischen gibt es den europäischen Rettungsfonds ESM, der noch 410 Milliarden Euro zu vergeben hätte – das würde im Fall von Italien für knapp zwei Jahre reichen (wenn kein anderes Land auch Kredithilfen benötigt). Es gibt einen Absicherungsfonds der Banken und einen Abwicklungsfonds für marode Banken. Europas Finanzinstitute haben kräftig ihr Eigenkapital aufstocken müssen und stehen nun unter der Aufsicht der Europäischen Zentralbank.

"Juncker soll jetzt mal einen Kaffee trinken gehen!"

Doch das bedeutet nicht, dass die Eurozone krisenfest ist. Rund 40 Gesetzesvorschläge der EU-Kommission liegen vor, um die Wirtschafts- und Währungsunion weiter voranzutreiben. Doch seit Monaten passiert kaum etwas, EU-Kommissionspräsident Juncker beschwerte sich am Donnerstag, dass gerade einmal eine Handvoll der Vorschläge von den Mitgliedsstaaten angenommen wurden. "Es gibt kein Gefühl der Dringlichkeit, aber die Sache drängt", warnte er. Tatsächlich haben sich die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag darauf geeinigt, bis zum Dezembergipfel einen Fahrplan zur Bankenunion zu beschließen.



Bis dahin wird man auch mehr Klarheit über Italien haben – denn in den nächsten Wochen wird die Kommission den Haushalt der italienischen Regierung annehmen oder – was wahrscheinlicher ist – zurückweisen. Dann müsste die italienische Regierung einen neuen Entwurf vorlegen.



Von dort kommen bisher nur unversöhnliche Töne. Nichts werde man ändern. "Das Haushaltsgesetz ist von unserem Parlament verabschiedet worden", sagt Matteo Salvini, Chef der Lega und Innenminister. Und: "Juncker soll jetzt mal einen Kaffee trinken gehen!"