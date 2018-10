Sozialverbände wie der Sozialverband VdK oder die Deutsche Stiftung Patientenschutz halten die Pläne für unzureichend. Denn nicht nur wegen des demografischen Wandels, sondern auch wegen des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes kommen hohe Zusatzkosten auf die Pflegeversicherung zu.

Um den akuten Fachkräftemangel in der Pflege, besonders in der Altenpflege, abzumildern, will der Gesundheitsminister den Beruf aufwerten und neue Stellen schaffen. In deutschen Pflegeheimen sollen 13.000 zusätzliche Jobs für Pflegekräfte entstehen. Der Gesundheitsminister möchte von den zusätzlichen 7,6 Milliarden Euro drei Milliarden in bessere Arbeitsbedingungen und Löhne investieren. Experten erwarten dennoch, dass das nicht ausreichen wird.

Unklar ist außerdem, was eine Aufwertung des Pflegeberufes konkret bedeutet. Im Gespräch ist ein allgemein verbindlicher Tarifvertrag für Pflegekräfte. Würde sich dieser zum Beispiel an den bestehenden Tarifverträgen für Altenpflegerinnen und Altenpfleger im öffentlichen Dienst orientieren, werden die Kosten abermals deutlich steigen.

Außerdem ist zu erwarten, dass in Zukunft auch deshalb mehr Leistungen aus der Pflegeversicherung nötig sein werden, weil immer weniger Menschen ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Heute werden mehr als 1,3 Millionen Pflegebedürftige ausschließlich von ihrer Familie versorgt. Weitere fast 700.000 Menschen bekommen zusätzliche Hilfe durch ambulante Pflegedienste. Nur 27 Prozent der Pflegebedürftigen – das sind 783.000 Menschen – sind in einem Heim untergebracht. Menschen in häuslicher Pflege erhalten von den Pflegekassen aber nur den halben Satz gegenüber den ambulanten Diensten oder Heimen. Oft wird sogar noch weniger bezahlt. Häusliche Pflege ist daher billiger und entlastet die Pflegeversicherung. Doch immer weniger Menschen können die Pflege ihrer Angehörigen übernehmen: Mehr Frauen sind erwerbstätig, Kinder wohnen heute oft weit entfernt von ihren Eltern und müssen für den Job flexibel sein. Für viele ist es finanziell auch gar nicht möglich, für die Pflege der Familienmitglieder die Berufstätigkeit einzuschränken oder aufzugeben. Ihnen fehlt eine Lohnersatzleistung wie das Elterngeld während der Elternzeit.