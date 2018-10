Die EU-Kommission will offenbar den italienischen Haushaltsplan ablehnen. Das sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) dem Spiegel. "Es hat sich die Vermutung bestätigt, dass Italiens Haushaltsentwurf für 2019 mit den Verpflichtungen, die in der EU bestehen, so nicht vereinbar ist", zitiert das Nachrichtenmagazin Oettinger. Es sei ein Brief auf dem Weg nach Rom, in dem Wirtschafts- und Finanzkommissar Pierre Moscovici darauf hinweise, dass der Plan die Absprachen Italiens mit der EU verletze.

Die italienische Regierung hatte den Entwurf in der Nacht zum Dienstag eingereicht. Darin sieht sie eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung für 2019 vor. Das liegt zwar unter den drei Prozent, die die Kriterien von Maastricht erlauben, jedoch deutlich über den 0,8 Prozent, die die Vorgängerregierung Italiens der EU zugesagt hatte.

Mit den neuen Schulden will die Regierung in Rom unter anderem ein Grundeinkommen für Arme finanzieren und einigen Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, früher in Rente zu gehen. Italien ist bereits mit 130 Prozent der Wirtschaftskraft verschuldet.