Die Zahl der Menschen in Deutschland, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, hat sich das zweite Jahr in Folge verringert. Zum Jahresende 2017 bezogen noch knapp 7,6 Millionen Menschen und damit etwa 300.000 weniger als Ende 2016 solche Zahlungen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Ihr Anteil an der Bevölkerung verringerte sich damit von 9,5 Prozent auf 9,2 Prozent. Ende 2015 hatte er noch bei 9,7 Prozent gelegen.



Innerhalb der verschiedenen Typen von Sozialleistungen gab es Verschiebungen. Eine Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bezogen der Statistik zufolge knapp 1,1 Millionen Menschen und damit 3,2 Prozent mehr als Ende 2016. Hingegen verringerte sich die Zahl der Flüchtlinge mit Ansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erheblich um knapp 36 Prozent auf rund 468.000 Menschen. Das liegt dem Statistischen Bundesamt zufolge an der hohen Zahl abgeschlossener Asylverfahren – diese Menschen bekommen keine Asylbewerberleistungen mehr. Auch die Zahl der Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfänger nahm den Angaben zufolge ab. Sie sank leicht um 0,7 Prozent auf rund 5,9 Millionen.

Besonders in den neuen Bundesländern (einschließlich Berlin) bezogen weniger Menschen Sozialleistungen als noch 2016. Dennoch ist die Quote hier noch 2,6 Prozent höher als im früheren Bundesgebiet.