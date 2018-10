Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat eine neue deutsche Industriepolitik versprochen. Das Konzept solle aus den zwei Säulen "stärken" und "schützen" bestehen, sagte er im Spiegel. Altmaier will in ausgewählten Hochtechnologiebranchen mit einer staatlichen Anschubfinanzierung Firmenkonsortien aufbauen, die gegen internationale Konkurrenz bestehen können. Konsortien sind zeitlich begrenzte Zusammenschlüsse von Unternehmen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.



Der Staat müsse sich "raushalten, wo es gut läuft, zum Beispiel in dem relativ jungen Geschäftsfeld des 3-D-Drucks, wo wir Weltspitze sind", sagt Altmaier. "Aber dort, wo es die Unternehmen aus eigener Kraft allein nicht schaffen, wie bei Batteriezellproduktion oder künstlicher Intelligenz, muss der Staat zeitlich begrenzt Hilfe leisten." Es gebe eine Reihe von Unternehmen, die bereit sind, bei der Batteriezellproduktion einzusteigen. Zudem führe er derzeit Gespräche mit den Regierungen in Frankreich, Österreich, den Niederlanden und Polen, um das Projekt gemeinsam mit mehreren europäischen Ländern aufzulegen. Er sei zuversichtlich, "schon in den nächsten Wochen ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen".

Die Produktion von Batteriezellen gilt als besonders wichtig für die deutsche Industrie, weil sie einen erheblichen Teil der Wertschöpfung bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen ausmacht. Elektrische Motoren bestehen aus viel weniger Teilen als Diesel- oder Benzinantriebe, sodass auch Arbeitsplätze als gefährdet gelten, wenn zukünftig vor allem E-Autos verkauft werden sollten. Bisher werden die meisten Batterien in Südostasien produziert. Dem Tagesspiegel zufolge will Altmaier eine industrielle Batterieproduktion in der Lausitz mit mehr als einer Milliarde Euro fördern.

Außerdem will der Unionspolitiker in einigen Fällen deutsche Unternehmen vor dem Aufkauf etwa durch chinesische Investoren schützen. "Wir müssen in drei Bereichen genauer hinschauen als bisher: wenn die nationale Sicherheit gefährdet wird, wenn es um kritische Infrastrukturen wie Energienetze geht und wenn hoch innovative Unternehmen betroffen sind", sagt der Minister. Chinesische Investoren haben in den vergangenen Jahren verstärkt in deutsche Firmen investiert. Zuletzt hatte die Bundesregierung "aus sicherheitspolitischen Erwägungen" verhindert, dass ein chinesischer Staatskonzern Anteile am deutschen Stromnetzbetreiber 50Hertz kauft, indem sie selbst die Anteile erwarb. Wenn sich der Aufkauf nicht mit dem Außenwirtschaftsgesetz verbieten lasse, würde er künftig auch persönlich nach deutschen Investoren suchen, sagt Altmaier.