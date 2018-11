Für die britische Premierministerin Theresa May werden die Brexit-Verhandlungen offenbar noch schwieriger. Wie die Zeitung Sunday Times unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, hat die Europäische Union einen Vorschlag Mays zur Handelspolitik zurückgewiesen. Die Premierministerin habe darin einen sogenannten unabhängigen Mechanismus angestrebt, mit dem Großbritannien nach dem Brexit eine vorübergehende Zollvereinbarung mit der EU hätte beenden können. In dem Streit geht es vor allem um die Grenze zwischen Nordirland und Irland.



Zudem schrieb das Blatt, vier britische Minister erwögen einen Rückzug aus Mays Kabinett. Einen Minister zitierte die Sunday Times mit den Worten, jetzt sei der Zeitpunkt, an dem May der EU klarmachen müsse, dass die Gemeinschaft Kompromisse eingehen müsse oder aber Großbritannien die EU ohne einen geregelten Austrittsvertrag verlasse.

Bereits am Freitag hatte die Zeitung The Sun gemeldet, britische Kabinettsmitglieder hätten der Premierministerin einen Plan B für den Fall eines ungeregelten Brexit vorgeschlagen. Der Plan B solle May zwei Jahre mehr Zeit geben, falls ihr Plan für den EU-Ausstieg nicht vom britischen Parlament angenommen werde.

Die namentlich ungenannten Minister regten dem Bericht zufolge an, dass Großbritannien bis 2021 weiterhin EU-Mitgliedsbeiträge zahlen und die Regeln des Blocks befolgen könnte, um schwere Folgen eines harten Brexit abzuwenden. May habe den Plan jedoch als derzeit nicht benötigt bezeichnet.

Offene Grenze für Karfreitagsabkommen

Großbritannien will die EU Ende März 2019 verlassen. Besonders umstritten in den Austrittsverhandlungen ist der Grenzverkehr zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland. Irland lehnt eine harte Grenze mit den daraus folgenden Grenzkontrollen ab.



Eine offene Grenze auf der irischen Insel gilt als entscheidend für den erfolgreichen Fortbestand des Karfreitagsabkommens, das 1998 den Bürgerkrieg in Nordirland beendete. Die Unterhändler suchen nach einer Notlösung, die automatisch in Kraft treten soll, falls es zunächst keine grundsätzliche Einigung gibt. Die Regierung in London will eine solche Notlösung befristen, was die EU ablehnt.