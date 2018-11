Sobald das Kabinett den Vertragsentwurf am Mittwoch akzeptiert, kann die britische Regierung der EU signalisieren, dass von britischer Seite einem EU-Sondergipfel am 25. November nichts mehr im Wege steht. Auf diesem Gipfel sollte die EU den Vertragsentwurf zunächst offiziell absegnen. Dies würde Theresa May genug Zeit lassen, den Vertrag Anfang Dezember ins britische Parlament einzubringen. Sollte das Parlament dem Vertrag zustimmen, wäre dies noch rechtzeitig vor der regulären Sitzung der EU-Rates am 13. und 14. Dezember. Auch das Europäische Parlament könnte noch vor März über den Kompromiss abstimmen. Eine Ratifizierung in allen Mitgliedstaaten ist dagegen nicht erforderlich.



Ende März 2019 würde Großbritannien dann in geordneter Weise die EU verlassen und in eine knapp zweijährige Übergangsfrist eintreten, in der sich praktisch nichts ändert. Während dieser Übergangsfrist müsste ein Freihandelsabkommen ausgehandelt werden. Allerdings ist es wenig wahrscheinlich, dass dies in der kurzen Zeit möglich ist. Die Einigung auf ein Abkommen dauert in der Regel viele Jahre, im Falle Kanadas und der EU sieben Jahre. Schaffen Großbritannien und die EU es nicht, tritt im Jahr 2021 die Notlösung in Kraft, der sogenannte "backstop". Großbritannien würde dann weiterhin in der EU-Zollunion verbleiben, nicht aber im Binnenmarkt. Nur Nordirland wäre in den Binnenmarkt für Waren eingebunden. Dieser Zustand würde von beiden Seiten überprüft, kann aber nur von beiden Seiten, der EU und Großbritannien gemeinsam, beendet werden. Dies wird vermutlich dann der Fall sein, wenn ein Freihandelsabkommen ausgehandelt worden ist.