In einer emotionalen, lautstarken und zum Teil hitzigen Debatte hat Premierministerin Theresa May das Parlament in London über die Brexit-Verhandlungen mit der EU informiert. Dabei äußerten Abgeordnete aus allen Lagern ihre Bedenken über den mit der EU ausgehandelten Entwurf, allen voran Labour-Chef Jeremy Corbyn.

Nach zwei Jahren verpfuschter Verhandlungen mit der EU lege die britische Regierung nun ein Abkommen vor, das einem Scheitern gleichkomme, sagte Corbyn. Seine Partei respektiere das Ergebnis des Referendums, in dem die Bürgerinnen und Bürger für den EU-Austritt gestimmt hatten. Doch sie respektiere nicht diese "chaotische Schlamperei". Das Parlament solle nun entscheiden zwischen den Optionen "kein Abkommen" und "Mays Abkommen". Das sei nicht hinnehmbar, so Corbyn.



Schon vor der Parlamentsdebatte hatte der Labour-Chef getwittert, es sehe nicht nach einem guten Deal für sein Land aus. Im Unterhaus sagte er dann, das Abkommen unterstütze weder die Industrie noch schütze es Arbeitsplätze. Die Regierungschefin übertrete ihre eigenen roten Linien. Die Regierung habe sich zudem nicht darauf vorbereitet, die EU notfalls ohne Abkommen zu verlassen, sagte Corbyn.

May wiederum warf Corbyn vor, gar kein Interesse daran zu haben, ein Abkommen zu erzielen. Der Labour-Chef habe sich erst beklagt, dass ihre Regierung kein Papier vorliegen habe. Nun, da es in greifbarer Nähe sei, beklage er sich weiter, so May. Dabei sei sie dabei, ein gutes Austrittsabkommen für Großbritannien auszuhandeln, sagte die Regierungschefin.



May verteidigt den Entwurf

May sagte, der vereinbarte Entwurf eines Brexit-Abkommens sei ein Schritt nach vorn. Er "bringt uns bedeutend näher dahin, das zu liefern, wofür das britische Volk gestimmt hat", sagte May. Das bedeute, dass Großbritannien wieder die Kontrolle über seine Gesetze und Grenzen übernehme. Zugleich würden Arbeitsplätze, Sicherheit und die Integrität des Vereinigten Königreichs geschützt.



Der ehemalige Außenminister Boris Johnson und der einflussreiche Parlamentarier Jacob Rees-Mogg warfen May vor, sich der EU unterworfen zu haben. Überall im Londoner Regierungsviertel seien weiße Fahnen gehisst worden, sagte Rees-Mogg. Johnson kündigte an, gegen das Abkommen zu stimmen. Großbritannien lasse sich zum Vasallenstaat der EU degradieren und sei im Begriff, Irland teilweise die Kontrolle über Nordirland auszuhändigen.

Auch aus den eigenen Reihen musste sich May Kritik anhören. Konservative Abgeordnete riefen Kabinettsmitglieder auf, den Entwurf abzulehnen und drohten mit einer Blockade im Parlament.

May lehnt neues Referendum ab

Mehrere Abgeordnete wollten von der Regierungschefin wissen, ob sie bereit sei, ein neues Referendum oder eine Neuwahl einzuberufen. Diese ließ sich darauf nicht ein: Es habe ein Referendum über den Brexit gegeben, sagte May. Die Menschen hätten sich damals entschieden, die EU zu verlassen. Das setze ihre Regierung nun um.



Sollte die angekündigte Einigung im Parlament in Westminster keine Mehrheit finden, droht ein Austritt ohne Abkommen – mit schweren Folgen für alle Lebensbereiche. Zuerst wäre es aber wohl das Ende der Regierung May.



Doch zunächst wird sie mit ihren Ministerinnen und Ministern über den vorliegenden Entwurf beraten. Ob sie das Abkommen annehmen werden, ist vollkommen offen. Vor dem Parlament sagte May, sie rechne aber damit, dass das Kabinett über die nächsten Schritte entscheiden werde. "Ich bin zuversichtlich, dass dies uns deutlich bei der Umsetzung des im Referendum zum Ausdruck gekommenen Wunsches der britischen Bürger weiterbringen wird."