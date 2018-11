Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Rechte von Mieterinnen beim Kündigungsschutz gestärkt. Im vorliegenden Fall hatten sich Mieter aus Bochum dagegen gewehrt, ihre Wohnungen nach 37 Jahren räumen zu müssen – obwohl ihnen ein lebenslanges Wohnrecht zugesichert worden war. Vertraglich festgehalten wurde das in einem Kaufvertrag, der vor Jahren zwischen der Stadt – dem bisherigen Besitzer – und den Käufern der Immobilie geschlossen wurde. Der BGH urteilte nun, dass die Klauseln im damaligen Kaufvertrag ihre Gültigkeit besitzen und die Mieterinnen in ihren Wohnungen bleiben können. (Az. VIII ZR 109/18)

Das Haus hatte bis 2012 der Stadt gehört, dann wurde es verkauft. Im Kaufvertrag steht: "Die Mieter haben ein lebenslanges Wohnrecht. Der Käufer übernimmt das bestehende Mietverhältnis." Trotzdem hat ihnen der neue Eigentümer gekündigt. Für diesen Fall hat sich die Stadt ein Wiederkaufsrecht vorbehalten. Hintergrund ist nach Auskunft eines Stadtsprechers, dass die Immobilie zusammen mit einigen anderen in den Siebzigerjahren von einem Bergwerksverein erworben wurde. Die dort lebenden Bergleute hätten lebenslanges Wohnrecht gehabt, das habe die Stadt übernommen. Die Klausel stehe nicht standardmäßig in Immobilienkaufverträgen.

Der BGH urteilte nun, bei den im Kaufvertrag enthaltenen Bestimmungen zum lebenslangen Wohnrecht handele es sich um einen "echten Vertrag zugunsten Dritter". Der Käufer könne sich auch nicht darauf berufen, dass ihn das Kündigungsverbot unangemessen benachteilige. Dass die Stadt Bochum langjährige Mieter schützen wollte, "ist alles andere als überraschend". Auch inhaltlich sei der Kündigungsschutz für langjährige Mieter in dem Siedlungshaus angemessen, sagte die Vorsitzende Richterin Karin Milger in der Urteilsbegründung.



Laut dem Urteil können Kommunen beim Verkauf ihrer Immobilien Mieter künftig wirksam gegen Kündigungen schützen.

Vermieter brauchen für die Kündigung einen Grund

Bereits das Amtsgericht und das Landgericht Bochum hatten die Kündigung des Käufers für unwirksam erklärt. Dagegen setzten sich dann die Vermieter zur Wehr: Sie legten Revision ein und argumentierten, dass sich die Mieterinnen nicht auf die Klausel im Kaufvertrag berufen können.



Anders als Mieter können Vermieter prinzipiell nicht grundlos kündigen. Ein anerkannter Grund ist klassischerweise Eigenbedarf, also dass der Vermieter die Wohnung für sich selbst oder für Angehörige benötigt. Das Gesetz erlaubt auch die Kündigung, wenn der Vermieter andernfalls "an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks gehindert" wäre. Beide Möglichkeiten hat die Stadt ausdrücklich in der Klausel im Kaufvertrag untersagt.

Die Eigentümer hatten vor dem BGH versucht, mit einem Sonderkündigungsrecht zu argumentieren. Dieses gilt für Häuser mit zwei Wohnungen, in denen der Vermieter mit wohnt. In diesem Fall braucht es keinen Kündigungsgrund.