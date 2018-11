Die Computermesse Cebit in Hannover wird eingestellt. Angesichts rückläufiger Flächenbuchungen für die Cebit 2019 sollen die "industrienahen Digitalthemen" der Cebit künftig in der Hannover Messe weitergeführt werden, erklärte die Veranstalterin Deutsche Messe. Für die übrigen Themenfelder sollten spezielle Fachveranstaltungen entwickelt werden, die sich gezielt an einzelne Branchen richten.

"Es wird künftig keine Cebit mehr in Deutschland geben", sagte Unternehmenssprecher Onuora Ogbukagu. Kündigungen solle es aber nicht geben, betonte er und verwies auf "zahlreiche offene Stellen im Unternehmen" der Deutschen Messe.

Die Cebit war einst weltweit die größte Messe ihrer Art. In Spitzenzeiten kamen rund 800.000 Besucher, doch in den vergangenen Jahren ging diese Zahl deutlich zurück. Die Deutsche Messe entwickelte deshalb ein neues Konzept für die Cebit. In diesem Jahr hatten die Organisatoren der Deutschen Messe AG versucht, die Cebit als "Europas führendes Digital-Event" neu zu positionieren. Die Cebit fand in diesem Jahr erstmals im Sommer statt und rückte die Digitalisierung von Unternehmen, Verwaltung und Gesellschaft in den Fokus. Doch insgesamt lockte die Cebit in neuem Gewand nur 120.000 Menschen aufs Messegelände – noch einmal deutlich weniger als 2017 mit 200.000 Besuchern.