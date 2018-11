Im Steuerskandal um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte sind in der vergangenen Woche zum zweiten Mal Räume der Großkanzlei Freshfields in Frankfurt am Main durchsucht worden. Die Kanzlei bestätigte inzwischen einen entsprechenden Bericht des Handelsblatts, das zuerst berichtet hatte. Die Aktion habe bereits am 14. November stattgefunden. Wie bei der ersten Durchsuchung im Oktober 2017 ging es um Beratungsleistungen der Anwälte im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften.

Bei diesen Aktiendeals nutzten Investoren eine Lücke im Gesetz, um den Staat über Jahre um Milliardensummen an Steuern zu prellen: Rund um den Dividendenstichtag wurden Aktien mit (cum) und ohne (ex) Ausschüttungsanspruch rasch zwischen mehreren Beteiligten hin- und hergeschoben. Am Ende war den Behörden nicht mehr klar, wem die Papiere überhaupt gehörten. Die Folge: Finanzämter erstatteten Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Europaweit soll sich der Schaden auf mehr als 55 Milliarden Euro belaufen. In Deutschland schloss der Staat das Steuerschlupfloch im Jahr 2012.

"Unsere Beratung entsprach immer der jeweils geltenden Rechtslage", sagte ein Freshfields-Sprecher. "Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass unsere Beratung rechtlich nicht zu beanstanden war." Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte die Durchsuchung im Zusammenhang mit ihren umfangreichen Cum-Ex-Ermittlungen, ohne jedoch den Namen der Kanzlei zu nennen.

Cum-Ex Die Dimension Insgesamt ist dem deutschen Staat ein Schaden von mindestens 31,8 Milliarden Euro entstanden. Das ergeben Berechnungen des Finanzwissenschaftlers Christoph Spengel von der Universität Mannheim.



Variante 1: Cum-Cum-Geschäfte Eine inländische Bank hilft einem ausländischen Investor, eine Steuerrückzahlung zu ergattern, auf die dieser keinen Anspruch hat. Der Gewinn wird zwischen den Beteiligten aufgeteilt. Durch diese Geschäfte sind dem Staat von 2001 bis 2016 mindestens 24,6 Milliarden Euro entgangen, rund 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Variante 2: Cum-Ex-Geschäfte Diese Geschäfte sind komplizierter. Sie laufen darauf hinaus, dass eine Steuer einmal abgeführt und doppelt oder noch öfter vom Fiskus zurückgefordert wird. Zwischen 2005 und 2012, als der Staat sie unterband, entstand ein Schaden von 7,2 Milliarden Euro, also gut einer Milliarde Euro pro Jahr. Der Gesamtschaden dürfte höher liegen, da solche Geschäfte auch schon vor 2005 getätigt wurden. Die Rechnung Hier finden Sie seine Berechnungen zu den Schäden aus Cum-Cum- und aus Cum-Ex-Geschäften.



Im Falle von Freshfields geht es nach Informationen des Handelsblatts um ein Gutachten der Kanzlei für die inzwischen insolvente Maple Bank GmbH. Das deutsche Institut mit kanadischen Wurzeln war 2016 von der Finanzaufsicht BaFin geschlossen worden, weil ihm wegen einer Steuerrückstellung im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften die Überschuldung drohte. Gegen zwei namhafte Partner von Freshfields, einer von ihnen der weltweit ranghöchste Steuerexperte, wird demnach ebenfalls ermittelt.

Freshfields berät viele Kunden in Steuerfragen, darunter die Deutsche Bank und andere große Institute. Die beriefen sich in der Vergangenheit auch auf Gutachten der Kanzlei, die besagten, die Cum-Ex-Geschäfte seien legal.