Die Bundesregierung berät am Mittwoch und Donnerstag in Potsdam über ihre Digitalisierungsstrategie. Justizministerin Katharina Barley, Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz legen hier fünf Punkte vor, die aus Sicht der SPD entscheidend für die Digitalisierung sind.

"Digital ist besser." Niemand, der in Wirtschaft oder Politik etwas auf sich hält, mag auf diesen Satz verzichten. Doch die eine Digitalisierung gibt es nicht. Wir erleben radikale technologische Umbrüche, die Wirtschaft, Arbeitswelt und unsere demokratische Kultur verändern. Aber es ist keine Naturgewalt, die über uns hereinbricht, sondern es handelt sich um gestaltbare Veränderungen. Gerade aus diesem Grund brauchen wir eine demokratische Verständigung darüber, wie wir mit dieser unsere Normen und Werte herausfordernden Technologie umgehen wollen. Naive Technologiegläubigkeit ist dabei ebenso falsch wie die Flucht in Fortschrittsverweigerung. Digitalisierung ist für uns kein Selbstzweck. Wir schlagen fünf Prinzipien vor, um die Debatte über Digitalisierung zu strukturieren:

Erstens: Ein schneller Internetanschluss ist so nötig wie Strom und Wasser

Schluss mit den Ausreden: Digitale Infrastruktur ist die zentrale Voraussetzung für die Digitalisierung. So wie Strom oder fließendes Wasser ist schnelles Internet ein unverzichtbares öffentliches Gut. Ist die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse beim Zugang zu digitaler Infrastruktur nicht gegeben, fördert dies das Auseinanderdriften unserer Gesellschaft. Netz- und Bildungsinfrastruktur müssen deutlich ausgebaut werden, damit alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland vom digitalen Wandel profitieren können. Mit dem Fonds Digitale Infrastruktur, der sich aus den Einnahmen aus der Vergabe der 5G-Frequenzen finanziert, wird der Ausbau von Glasfaser-Gigabitnetzen in ländlichen Regionen unterstützt und die Verbesserung der digitalen Infrastruktur für Schulen vorangetrieben. 2018 stellen wir dafür 2,4 Milliarden Euro als Anschubfinanzierung zur Verfügung.

Zweitens: das Recht auf eine souveräne Teilhabe in der digitalisierten Arbeitswelt

Die Arbeit verändert sich, aber sie geht uns nicht aus. Nur in den wenigsten Berufen werden alle Tätigkeiten durch Maschinen ersetzt werden, aber in fast allen Berufen einige automatisiert. Das stellt die Beschäftigten vor neue Anforderungen. Der Großteil derer, die 2030 arbeiten werden, steht schon heute im Berufsleben. Nur über einen breiten Zugang zu Aus- und Weiterbildung können wir allen die Teilhabe an der digitalisierten Arbeitswelt ermöglichen. Unser Qualifizierungschancengesetz ist ein erster Schritt: Beschäftigte, die vom Strukturwandel durch die Digitalisierung betroffen sind, können damit bei der Weiterbildung besser gefördert werden. Die Weiterbildungsberatung bei der Bundesagentur für Arbeit wird verstärkt.



Katarina Barley SPD, ist Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz zur Autorenseite

Um der Herausforderung der digitalen Transformation gerecht zu werden, brauchen wir weitergehende Ideen wie ein Recht auf Weiterbildung und ein "Chancenkonto", mit dem Qualifizierung und berufliche Weiterentwicklung adäquat finanziert werden. Zudem muss es darum gehen, gute Arbeit zu erhalten und mittels neuer Technologien die Qualität von Arbeit zu verbessern. Eine Erosion der sozialen Rechte, die mit dem klassischen Arbeitsverhältnis verbunden sind, müssen wir verhindern.

Hubertus Heil SPD, ist Bundesminister für Arbeit und Soziales. zur Autorenseite

Die Vermittlung von selbstständiger Arbeit über digitale Plattformen wie Helpling oder Deliveroo muss nicht an sich ein Problem sein, wenn diese auch von den Erwerbstätigen gewollt wird. Eine verpflichtende Alterssicherung für Selbstständige ist aber ein wichtiger Schritt um zu verhindern, dass geschützte Stellen durch weniger abgesicherte Arbeit ersetzt werden und die Allgemeinheit Geschäftsmodelle subventioniert, die darauf basieren, dass Sozialversicherungsansprüche vermieden werden.

Drittens: Die Stärke unserer mittelständischen Wirtschaftsstruktur erhalten und fairen Wettbewerb sichern

Entlang der Pazifikküsten treiben Digitalpioniere eine Wirtschafts- und Sozialordnung voran, die man als libertär (Kalifornien) bzw. totalitär (China) bezeichnen muss. Für uns Europäer geht es darum, dem ein Wertemodell Europas entgegenzustellen. Wir brauchen ein Betriebssystem für die digitale soziale Marktwirtschaft, das auf Partizipation, Gemeinwohl, fairem Wettbewerb und Verbraucherschutz basiert. Nur dann schaffen wir in der Gesellschaft die nötige Akzeptanz für den digitalen Wandel.



Olaf Scholz SPD, ist Bundesminister der Finanzen. zur Autorenseite

Wir müssen unsere gewachsene, gemischte Wirtschaftsstruktur weiterentwickeln. Dazu gehört auch die Förderung von digitalen Geschäftsmodellen und kooperativen Plattformen, ob als Genossenschaften oder anders organisiert, die den Wettbewerb mit den globalen Monopolisten aufnehmen können.