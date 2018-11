Angesichts hoher Risiken in der weltwirtschaftlichen Entwicklung und Kapazitätsengpässen dürften die Wirtschaftsweisen ihre Konjunkturprognose senken. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geht für das laufende Jahr nur noch von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,6 Prozent aus, berichtet unter anderem die Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Bislang hatten die Sachverständigen mit einem Plus von 2,3 Prozent gerechnet. 2019 soll das Wirtschaftswachstum 1,5 Prozent betragen. Im März war der Sachverständigenrat noch von 1,8 Prozent ausgegangen. Die Wirtschaftsweisen legen am Mittwochmittag in Berlin ihr Jahresgutachten vor.

Als Gründe gelten ein Mangel an Fachkräften, etwa am Bau oder bei IT-Experten zu einem zunehmenden Problem. Im dritten Quartal haben außerdem massive Probleme der wichtigen Autoindustrie auf das neue Abgas-Prüfverfahren WLTP das Wachstum gebremst.

Weltweit gibt es Risiken vor allem wegen Handelskonflikten, wie denen zwischen den USA und China sowie den USA und der EU. Ein geringeres globales Wachstum trifft auch die Exportnation Deutschland. Daneben herrscht Unsicherheit, weil der Ausstieg Großbritanniens aus der EU weiter unklar ist.

Die Bundesregierung hatte ihre Prognosen Mitte Oktober gesenkt. Sie rechnet im laufenden Jahr sowie 2019 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,8 Prozent. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte aber zugleich betont, die deutsche Wirtschaft werde im kommenden Jahr in ihr zehntes Wachstumsjahr gehen. Der Aufschwung komme zunehmend bei den Bürgern an: Die Löhne stiegen, die Arbeitslosigkeit sinke