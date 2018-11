Die große Koalition will die Wohnungskrise lösen und mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Am Montag diskutiert der Finanzausschuss des Bundestags über Sonderabschreibungen für Investoren, um mehr Mietraum zu schaffen. Aber löst die Idee das Problem? Claus Michelsen, Konjunkturchef und Immobilienexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, ist skeptisch.

Die Bundesregierung hat eine die Wohnraumoffensive angekündigt und in der laufenden Legislaturperiode den Bau von insgesamt 1,5 Millionen Wohnungen versprochen. Neben zusätzlichen Millionen für den sozialen Wohnungsbau und dem bereits eingeführten Baukindergeld sollen Sonderabschreibungen für mehr Mietwohnungsbau sorgen. Diese haben ihre Wirksamkeit in der Vergangenheit bereits mehrfach unter Beweis gestellt: Schließlich wird den deutschen Investorinnen und Investoren ein besonders ausgeprägter Steuerspartrieb nachgesagt. Allerdings hat dieses Instrument auch schon den ein oder anderen Flurschaden hinterlassen: Die vielen westdeutschen Glücksritter, die in den Neunzigerjahren ihr Geld im ostdeutschen Immobilienmarkt versenkt haben, können ein Lied davon singen.



Claus Michelsen leitet die Abteilung Konjunkturpolitik am DIW Berlin.

Der Finanzausschuss hat an diesem Montag über genau ein solches Vorhaben diskutiert. Ziel ist es einerseits mehr Wohnungen zu bauen, andererseits Wohnraum im "bezahlbaren" Segment zu schaffen – was genau das ist, bleibt allerdings unklar. Klar ist bislang nur: Die Bau- beziehungsweise Anschaffungskosten dürfen die Grenze von 3.000 Euro je Quadratmeter nicht überschreiten (die Kosten für das Bauland sind herausgerechnet). Diese Kosten können dann in den ersten vier Jahren zu 28 Prozent im Rahmen der Einkommensteuererklärung abgeschrieben werden. Das gilt für Vorhaben in München, Düsseldorf oder Berlin ebenso wie in Stendal, Vechta und Bad Saulgau.

So weit, so gut. Aber ob diese Vorschläge tatsächlich das Neubauvolumen dort fördern, wo es nötig ist, und zusätzlicher Wohnraum im erforderlichen Preissegment geschaffen wird, darf bezweifelt werden. Stattdessen könnten die Maßnahmen zu weiter steigenden Bau- und Immobilienpreisen sowie räumlichen Fehllenkungen führen. Einige dieser Aspekte können mit Änderungen im Entwurf geheilt werden. Anderen kann nur dann begegnet werden, wenn zusätzliche Maßnahmen getroffen werden: Es braucht mehr Bauland und die kommunalen Planungskapazitäten in den Bauämtern müssen wieder aufgebaut werden.



Gefahr von Mitnahmeeffekten

Grundsätzlich sind Investitionsanreize dann sinnvoll, wenn eine allgemeine Investitionszurückhaltung besteht, Investitionen aber dringend benötigt werden. Zwar mangelt es gerade in Städten an Wohnraum, allerdings fehlen dort weder Investoren noch notwendiges Kapital für die Finanzierung. Allein deshalb sind hohe Mitnahmeeffekte bei einer weit gefassten steuerlichen Förderung wahrscheinlich.



Aber die Förderung wird auch in Regionen gewährt, in denen offensichtlich kein Wohnungsmangel besteht und die weitab der Zentren liegen, die sie möglicherweise durch Neubau in der Peripherie entlasten könnten. Und genau dort entfaltet die Förderung ihren größten Anreiz: Wo die Bodenpreise nicht ins Gewicht fallen, ist die Förderrendite insgesamt höher: Der Anreiz ist groß, mehr in die abschreibungsfähigen Kosten der Gebäude zu investieren. Es werden also voraussichtlich nicht Wohnungen im unteren Preissegment entstehen, sondern eher teurere Wohnungen errichtet werden.

Das könnte in der derzeitigen konjunkturellen Lage kontraproduktiv sein, wenn sich dadurch Bauleistungen weiter verteuern. Und auch die Knappheit beim Bauland lässt erwarten, dass eine zusätzliche Nachfrage zumindest in den Ballungszentren den bereits jetzt kräftigen Preisauftrieb weiter befeuert.