Die Integration der Flüchtlinge in Deutschland läuft nach Ansicht von Ingo Kramer deutlich erfolgreicher als angenommen. "Von mehr als einer Million Menschen, die vor allem seit 2015 nach Deutschland gekommen sind, haben heute bald 400.000 einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz", sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) der Augsburger Allgemeinen.



Er sei selbst überrascht, dass das so schnell gehe. "Die Unternehmer machen das schon." Die meisten jungen Migrantinnen könnten nach einem Jahr Unterricht so gut Deutsch sprechen, dass sie dem Berufsschulunterricht folgen könnten, sagte Kramer. Die große Mehrheit der erwerbstätigen Flüchtlinge arbeite in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung und sei damit integriert. "Viele Migranten sind eine Stütze der deutschen Wirtschaft geworden", sagte Kramer. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe mit ihrem Satz "Wir schaffen das" recht behalten.

Deutschland müsse das Thema Migration nüchterner betrachten, forderte Kramer. Die meisten Mittelständler seien nach wie vor auf der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie würden auf das geplante Fachkräfteeinwanderungsgesetz der großen Koalition hoffen.