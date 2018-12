Im Haushaltsstreit ist die italienische Regierung nun doch bereit, der EU-Kommission entgegenzukommen. Statt einer Neuverschuldung von 2,4 Prozent der Wirtschaftskraft für 2019 bietet Italien nun 2,0 Prozent oder 1,9 Prozent an. "Ja, das sind die Zahlen", sagte Finanzminister Giovanni Tria nach einem Bericht der Zeitung La Repubblica auf eine entsprechende Frage. Wie das Blatt La Stampa berichtete, will Tria auf 1,95 bis 2,0 Prozent hinaus.

Zuvor hatte die italienische Regierung wochenlang auf 2,4 Prozent beharrt. Das ist dreimal so viel, wie die Vorgängerregierung der EU zugesagt hatte. Damit will sie unter anderem eine Grundsicherung für Arbeitslose, ein niedrigeres Rentenalter und Steuererleichterungen finanzieren. Die EU-Kommission fordert eine deutliche Korrektur und hat den Weg für ein Defizitverfahren gegen das hoch verschuldete Land geebnet. Das kann zu Bußgeldern in Milliardenhöhe führen. Zuletzt hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker von Fortschritten in den Haushaltsgesprächen mit Italien gesprochen.

Italien ist insgesamt mit mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung verschuldet. In Europa ist eine Gesamtverschuldung von maximal 60 Prozent erlaubt. Das Land ist daher verpflichtet, seine Schulden längerfristig zu reduzieren. Allerdings überschreiten neben Italien auch viele andere EU-Länder die 60 Prozent, darunter Frankreich, Österreich und bis zum vergangenen Jahr auch Deutschland.



Laut La Repubblica will sich Italiens parteiloser Ministerpräsident Giuseppe Conte noch am Montag mit seinen beiden Stellvertretern Matteo Salvini und Luigi Di Maio treffen, um über den Haushalt zu beraten. Es kommen auch die Eurofinanzminister in Brüssel zusammen. Sie werden über die Haushaltsentwürfe der 19 Eurostaaten für das kommende Jahr beraten. Dabei dürfte vor allem Italien im Fokus stehen.