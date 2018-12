Katar will die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) nach 57 Jahren verlassen. Wie Energieminister Sherida al-Kaabi in Doha ankündigte, wird die Mitgliedschaft des Emirats in der Opec im Januar 2019 enden. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur QNA wurde die Organisation mit Sitz in Wien über diese Entscheidung bereits informiert.



Nach Angaben des Ministers will sich Katar in Zukunft auf die Steigerung der Gasproduktion konzentrieren. Al-Kaabi zufolge sollen die Menge dessen bis spätestens 2024 von jährlich 77 Millionen Tonnen auf 110 Millionen Tonnen erhöhen.

Bereits jetzt ist der größte Flüssiggasproduzent der Welt und liefert dem Weltmarkt rund 30 Prozent der Gesamtmenge. Das Gas stammt hauptsächlich vom South-Pars-Feld vor der Küste des Emirats, dem größten Gasfeld der Welt, das sich Katar mit dem Iran teilt.



Diese Zusammenarbeit mit der Führung in Teheran ist es auch, die seit Monaten für Streit mit Saudi-Arabien – dem weltgrößten Ölproduzenten – sowie mit Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten sorgt. Diese hatten im Sommer 2017 ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Verkehrs- und Handelsblockade verhängt. Sie werfen dem Golfstaat vor, "Terrorismus" zu unterstützen und zu enge Beziehungen zum schiitischen Iran – dem Erzfeind Saudi-Arabiens – zu pflegen.

Doha wies diese Vorwürfe stets zurück.

Noch in dieser Woche wollen sich die Opec-Mitglieder sowie weitere wichtige Förderländer treffen, um vor allem über den Verfall des Ölpreises in den vergangenen Wochen zu beraten. Zuletzt hatte Saudi-Arabien seine Vereinbarung mit Russland verlängert, in der sich beide Staaten zu einer stärkeren Kontrolle des Ölmarktes verpflichten.

Experten rechnen nun mit einer weiteren Drosselung der Fördermengen, mit denen die Exportländer Überproduktion und damit einen weiteren Preisverfall verhindern wollen. In Kanada, das nicht zur Opec gehört, hatte die Provinz Alberta bereits am Wochenende reagiert. Die wichtigste Ölförderregion des Landes will ab Januar die Produktion deutlich reduzieren, um die hohen Lagerbestände abzubauen.



Die Folgen dieser beiden Entscheidungen zeigten sich bereits an den Rohstoffmärkten, wo die Preise erstmals seit Oktober wieder anstiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete dort 62,33 US-Dollar – und damit 2,87 Dollar oder rund fünf Prozent mehr als zum Wochenausklang am vergangenen Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich ebenfalls – um 2,70 Dollar auf 53,63 Dollar.