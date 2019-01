Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien hat die Polizei zwei Mitarbeiter des Münchner Unternehmens TÜV Süd festgenommen. "Wir können zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen, dass zwei Mitarbeiter von TÜV Süd in Brasilien verhaftet wurden", teilte die Firma der Nachrichtenagentur dpa mit. Aufgrund der laufenden Ermittlungen könne das Unternehmen derzeit aber keine weiteren Auskünfte geben. Der Staatsanwaltschaft zufolge haben die Mitarbeiter im September vergangenen Jahres die letzte Sicherheitsüberprüfung des zu einem Rückhaltebecken gehörenden Damms verantwortet.



Der Damm an der Mine des brasilianischen Bergbaukonzerns Vale war am Freitag gebrochen. Eine Schlammlawine hatte Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen erfasst. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist unklar.

Zudem nahm die Polizei drei Mitarbeiter der Betreiberfirma Vale fest und durchsuchte die Niederlassung des Unternehmens in Nova Lima und Geschäftsräume eines externen Dienstleisters in São Paulo. Es gehe um eine mögliche "kriminelle Verantwortung des Unternehmens Vale", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler haben nun 30 Tage Zeit, die fünf Verdächtigen zu vernehmen.

Die staatliche Umweltbehörde hat bereits Umweltstrafen von umgerechnet 58 Millionen Euro gegen Vale verhängt. Zudem fror Brasiliens Justiz auf Konten des Bergbauunternehmens vorsorglich rund 2,75 Milliarden Euro für mögliche Entschädigungen und künftige Strafen ein.

Die Zahl der bestätigten Toten ist inzwischen auf 65 gestiegen, wie der Zivilschutz mitteilte. 279 weitere Menschen werden noch vermisst. Die Zahl der Opfer dürfte weiter steigen. "Leider ist es sehr unwahrscheinlich, noch Überlebende zu finden", sagte Feuerwehrsprecher Pedro Aihara im Fernsehsender GloboNews.

1/13 Das betroffene Bergwerk liegt im Bundesstaat Minas Gerais im Südosten Brasiliens. Nach einem Dammbruch an einem Rückhaltebecken für Bergbauabfälle ergossen sich Millionen Tonnen Schlamm über die Umgebung der Eisenerzmine, wie auf dieser Luftaufnahme zu sehen ist. © Washington Alves/Reuters 2/13 Rettungskräfte suchen am Boden und aus der Luft nach weiteren Opfern. © Douglas Magno/AFP/Getty Images 3/13 Dutzende Hubschrauber sind im Einsatz. © Douglas Magno/AFP/Getty Images 4/13 Während der Schlamm trocknet, gelangen die Einsatzkräfte an bislang unzugängliche Stellen. Mit Stäben sondieren sie den Untergrund und graben nach Verschütteten. © Douglas Magno/AFP/Getty Images 5/13 Wegen der Gefahr eines weiteren Dammbruchs mussten die Einsatzkräfte ihre Sucharbeiten rund um Brumadinho vorübergehend unterbrechen. © Douglas Magno/AFP/Getty Images 6/13 Neben Feuerwehrleuten sind rund tausend Soldaten sowie Spürhunde im Einsatz. Zudem unterstützen inzwischen 136 israelische Soldaten, die über besondere Geräte zur Ortung von Handysignalen verfügen, die lokalen Rettungskräfte. © Adriano Machado/Reuters 7/13 Menschen in Brumadinho bangen um Angehörige, die weiterhin als vermisst gelten. © Adriano Machado/Reuters 8/13 Durch den Dammbruch sind riesige Flächen mit einer Mischung aus Wasser, Geröll und Erde bedeckt. Dieses Bild zeigt, wie eine Kuh in den Schlammmassen feststeckt. © Mauro Pimentel/AFP/Getty Images 9/13 Eine weitere Aufnahme zeigt eine zerstörte Brücke. © Andre Penner/AP/dpa 10/13 Auch ein Auto hat die Schlammlawine erfasst. © Andre Penner/AP/dpa 11/13 Zwei Tage nach dem Dammbruch betrachtet eine Menschengruppe eine überschwemmte Fläche. © Mauro Pimentel/AFP/Getty Images 12/13 Benachbarte Siedlungen sind von der Katastrophe betroffen. © Mauro Pimentel/AFP/Getty Images 13/13 "Alles zitterte, und ich sah riesige Bäume und Menschen unter dem Schlamm verschwinden", sagt Emerson dos Santos. Der 30-Jährige sitzt auf dem kaputten Dach des Hauses seiner Familie, das durch den Dammbruch zerstört wurde. © Mauro Pimentel/AFP/Getty Images