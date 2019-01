Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat von der EU-Kommission gefordert, die Grenzwerte von Stickoxid zu überprüfen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, verweist Scheuer in seinem Brief an die EU auf die Kritik einer Gruppe deutscher Lungenärzte.

Die Ärzte hatten vergangene Woche die Feinstaub- und Stickoxidgrenzwerte infrage gestellt. Für die aktuellen Grenzwerten gebe es ihren Untersuchungen nach keine wissenschaftliche Begründung. Mit dieser Kritik haben die Mediziner die Frage aufgeworfen, wie gesundheitsgefährdend die Luftverschmutzung durch Stickoxide tatsächlich ist. Viele Fachkollegen und internationale Ärzte widersprachen dieser Ansicht.

"Der daraus resultierende Diskussionsprozess zieht in der Öffentlichkeit die Rechtfertigung der im Kontext des Programms zur Sauberen Luft ergriffenen Maßnahmen in Zweifel", schreibt Scheuer an die EU. Zur "Gewährleistung unserer Mobilität" erachte er es daher als "dringend erforderlich, dass sich die Europäische Kommission aktuell und auf geeignete Weise mit den vorgebrachten Zweifeln auseinandersetzt und eine Neubewertung der Grenzwerte prüft".

Scheuer fordert "die Debatte insgesamt auf der Basis zutreffender Fakten und anerkannter wissenschaftlicher Methoden zu versachlichen". Er wolle das Thema spätestens beim EU-Verkehrsministerrat am 6. Juni aufgreifen.



Zahlreiche deutsche Städte liegen über Grenzwerten

Aus einer aktuellen Bilanz des Umweltbundesamts geht hervor, dass der EU-Grenzwert 2018 in mindestens 35 deutschen Städten überschritten wurde. Für 28 weitere Städte sind die Daten noch nicht verfügbar. Der Stickstoff stammt zu einem großen Teil aus Diesel-Abgasen und ist der Grund für Diesel-Fahrverbote.



Insgesamt hat die Luftverschmutzung durch Diesel-Abgase aber abgenommen, im Schnitt um etwa zwei Mikrogramm pro Kubikmeter. Der seit 2010 verbindliche NO2-Grenzwert in der EU liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel. Die höchste Belastung hat Stuttgart mit 71 Mikrogramm pro Kubikmeter, gefolgt von München mit 66 Mikrogramm.