Das chinesische Bruttoinlandsprodukt ist im vergangenen Jahr so gering gestiegen wie seit 28 Jahren nicht mehr. Dies geht aus Daten des nationalen Statistikamtes hervor, die die Behörde an diesem Montag veröffentlicht hat. Demnach wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt um 6,6 Prozent – und lag damit zwar über der Regierungsprognose von 6,5 Prozent, aber unter den 6,8 Prozent des Vorjahres.

Dem niedrigen Wachstum liegen mehrere Ursachen zugrunde. Zum einen fuhr die chinesische Regierung größere Infrastrukturmaßnahmen zurück, um so die hohe Staatsverschuldung einzudämmen. "Die Stimmungslage im Land hat sich grundsätzlich verändert", sagt Max Zenglein, Leiter des Wirtschaftsprogramms am China-Institut Merics. Das mache sich sowohl in einer größeren Zurückhaltung aufseiten der Konsumenten als auch aufseiten privater Unternehmen bemerkbar, die weniger investierten.

Zum anderen befindet sich China in einem Handelskonflikt mit den USA, in dem eine weitere Eskalation droht, sollten sich beide Staaten bis zum 1. März nicht einigen können. "Der Handelskrieg macht sich derzeit vor allem in einer wachsenden Unsicherheit bemerkbar", sagt Merics-Ökonom Zenglein. Schwächelnde Exporte und Zurückhaltung bei Investitionen wirkten sich bereits auf das Wachstum aus. "Richtig ernst dürfte es aber erst werden, wenn es bis März keine Lösung gibt und es zu weiteren Zollerhöhungen kommt."



Anleger und Analysten befürchten, dass die Abschwächung in der Volksrepublik die gesamte Weltwirtschaft in Mitleidenschaft zieht. Auch die exportabhängige deutsche Wirtschaft könnte leiden, vor allem die deutschen Autohersteller.

Allerdings hatte das KP-Regime in Peking bereits Gegenmaßnahmen angekündigt – darunter auch neue Investitionen in die Infrastruktur, vor allem in den weiteren Ausbau des Schienennetzes. Auch Steuererleichterungen für Haushalte und Unternehmen sollen dabei helfen, die Konjunkturdaten zu verbessern.