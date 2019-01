Die rund 12.000 Beschäftigten der Geldtransportbranche in Deutschland bekommen deutlich mehr Geld: Die Gewerkschaft ver.di und die Arbeitgeber haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt, der rückwirkend zum 1. Januar für zwei Jahre gilt. Je nach Tätigkeit steigen die Löhne und Gehälter schrittweise um 7,8 bis 17,2 Prozent, wie beide Seiten nach 14-stündigen Verhandlungen mitteilten.

"Mit diesen Erhöhungen gehen wir weit über die Schmerzgrenze hinaus", sagte Harald Olschok, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW). Im Interesse der Kunden und der Verbraucher habe man jedoch ein schnelles Ende der dreitägigen Warnstreiks erreichen wollen.

Seit Mittwoch hatten sich Tausende Beschäftigte an Arbeitsniederlegungen beteiligt, viele Geldtransporter blieben stehen. Der Handel fürchtete Engpässe an Bargeldautomaten, falls der Arbeitskampf nächste Woche fortgesetzt werden sollte. Zunächst blieben die Auswirkungen gering. Ein Sprecher des Handelsverbands HDE sagte am Donnerstag, der Kunde spüre die Warnstreiks nicht.

Ver.di-Verhandlungsführer Arno Peukes sprach von einem "hervorragenden" Tarifergebnis. "Die hohe Beteiligung der Beschäftigten an den Warnstreiks zum Jahresauftakt hat dies möglich gemacht." Das Tarifergebnis sei zudem ein weiterer Schritt bei der Angleichung der Löhne zwischen den Bundesländern.

Allerdings ist das Ergebnis vorläufig. Da der Abschluss weit über die Vorgaben der BDGW-Mitgliedsunternehmen hinaus gehe, wollen die Arbeitgeber am 21. Januar in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über die Annahme des Ergebnisses abstimmen, wie Olschok sagte. Auch bei Verdi müssen die Mitglieder abstimmen, die Verhandler haben ihnen die Annahme der Tarifeinigung empfohlen. Beide Seiten vereinbarten eine dreiwöchige Erklärungsfrist bis zum 24. Januar, um die Tarifeinigung endgültig anzunehmen.